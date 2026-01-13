«7 vs. Wild» erstmals mit Schweizer-Cast: Das willst du dazu wissen
Das Konzept von «7 vs. Wild» ist simpel: Sieben Influencerinnen und Influencer müssen ohne grosse Survivalskills 14 Tage in der Wildnis überleben. Ohne Wasser, ohne Essen und nur mit minimaler Ausrüstung. Dabei filmen sie sich selbst mit GoPro-Kameras. Wer die zwei Wochen durchhält, gewinnt. Erstmals wurde das Format 2021 mit deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt. Nun holt 3+ «7 vs. Wild» in die Schweiz.
Der Drehort
Für die Schweizer Teilnehmenden findet die diesjährige Staffel auf der karibischen Halbinsel Samaná statt. Während andere viel für Strandferien in der Dominikanischen Republik hinblättern würden, landen die Survivors mit einem Sprung ins Wasser aus dem Helikopter auf der Insel.
Die Teilnehmenden müssen sich bei den tropischen Temperaturen weniger um warme Schlafplätze sorgen, dafür ist die Wasser- und Nahrungsbeschaffung auf der Insel umso schwieriger. So ist sie umgeben von nicht trinkbarem Salzwasser und neben Kokosnüssen gibt es kaum Nahrungsquellen. Die Hitze, der Regen und die Spinnen sollen die Challenge noch schwieriger machen.
Die Teilnehmerinnen & Teilnehmer
In dieser Staffel trauen sich fünf Männer und zwei Frauen die Überlebens-Challenge zu. Alle sind sie bekannte Gesichter in der Schweiz.
Kris Grippo, 23, Social-Media-Star aus Basel-Stadt
Mit insgesammt 12 Millionen Followerinnen und Followern auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen ist Kris Grippo einer der erfolgreichsten Content-Creator der Schweiz. Er war bereits Teil der deutschen «7 vs. Wild»-Staffel im Amazonas und weiss, was ihn in der Wildnis erwartet.
Tamy Glauser, 41, Model aus Bern
Das Model wurde durch ihren androgynen Look international berühmt. Seit Jahren setzt sich die 41-Jährige für Vielfalt und Individualität ein.
Taulant «T-Ronimo», 31, Content Creator und Comedian aus dem Aargau
«T-Ronimo» hat über 300'000 Followerinnen und Follower auf den verschiedenen Plattformen. Er ist für seine Sketches und seinen Humor bekannt. Dabei bedient er sich gerne an übertriebenen Schweizer-Klischees.
Gabirano, 27, Content Creator und Comedian aus Bern
Mit Humor und Alltagsgeschichten begeistert Gabirano seit vielen Jahren ein junges Publikum. Er ist einer der erfolgreichsten Comedy-Influencer der Schweiz mit Hunderttausenden von Views.
Tamara Cantieni, 51, Comedienne und Moderatorin aus dem Aargau
Tamara ist scharfzüngig, selbstironisch und bekannt für ihre satirische Auseinandersetzung mit der Influencer-Welt.
Flavio Leu, 27, Schauspieler und Comedian aus dem Thurgau
Flavio ist bekannt für seine humorvollen Rants auf Social Media. Er regt sich dabei über alltägliche Dinge auf und macht damit Tausende von Views.
Gion Saluz, 47, Survival-Trainer aus Graubünden
Gion Saluz ist Survivaltrainer und Gründer von «Swiss Survival Training». Er ist erfahrener Experte, ob ihm das Vorteile bringt?
Die Ausstrahlung
«7 vs. Wild» läuft ab dem 25. Januar 2026 in 16 Folgen, jeweils sonntags und dienstags um 20.15 Uhr auf 3+. Zum Auftakt wird eine Doppelfolge ausgestrahlt.
Der Trailer
Der Trailer für die neue Staffel zeigt bereits die ersten Ausschnitte und Challenges der Teilnehmenden.