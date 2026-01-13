Diese sieben Survivors werden in der Karibik ums Überleben kämpfen. Bild: Ch Media

«7 vs. Wild» erstmals mit Schweizer-Cast: Das willst du dazu wissen

Für die sieben Schweizerinnen und Schweizer geht es in der diesjährigen Staffel in die Karibik.

Sabeth Vela Folge mir

Mehr «Leben»

Das Konzept von «7 vs. Wild» ist simpel: Sieben Influencerinnen und Influencer müssen ohne grosse Survivalskills 14 Tage in der Wildnis überleben. Ohne Wasser, ohne Essen und nur mit minimaler Ausrüstung. Dabei filmen sie sich selbst mit GoPro-Kameras. Wer die zwei Wochen durchhält, gewinnt. Erstmals wurde das Format 2021 mit deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt. Nun holt 3+ «7 vs. Wild» in die Schweiz.

Der Drehort

Für die Schweizer Teilnehmenden findet die diesjährige Staffel auf der karibischen Halbinsel Samaná statt. Während andere viel für Strandferien in der Dominikanischen Republik hinblättern würden, landen die Survivors mit einem Sprung ins Wasser aus dem Helikopter auf der Insel.

Die Teilnehmenden müssen sich bei den tropischen Temperaturen weniger um warme Schlafplätze sorgen, dafür ist die Wasser- und Nahrungsbeschaffung auf der Insel umso schwieriger. So ist sie umgeben von nicht trinkbarem Salzwasser und neben Kokosnüssen gibt es kaum Nahrungsquellen. Die Hitze, der Regen und die Spinnen sollen die Challenge noch schwieriger machen.



Die Teilnehmerinnen & Teilnehmer

In dieser Staffel trauen sich fünf Männer und zwei Frauen die Überlebens-Challenge zu. Alle sind sie bekannte Gesichter in der Schweiz.

Kris Grippo, 23, Social-Media-Star aus Basel-Stadt

Mit insgesammt 12 Millionen Followerinnen und Followern auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen ist Kris Grippo einer der erfolgreichsten Content-Creator der Schweiz. Er war bereits Teil der deutschen «7 vs. Wild»-Staffel im Amazonas und weiss, was ihn in der Wildnis erwartet.

Der 23-Jährige hat bereits im Survival-Format teilgenommen. Bild: CH Media

Tamy Glauser, 41, Model aus Bern

Das Model wurde durch ihren androgynen Look international berühmt. Seit Jahren setzt sich die 41-Jährige für Vielfalt und Individualität ein.

Tamy Glauser zieht es zum ersten Mal in die Wildnis. Bild: CH Media

Taulant «T-Ronimo», 31, Content Creator und Comedian aus dem Aargau

«T-Ronimo» hat über 300'000 Followerinnen und Follower auf den verschiedenen Plattformen. Er ist für seine Sketches und seinen Humor bekannt. Dabei bedient er sich gerne an übertriebenen Schweizer-Klischees.

T-Ronimo kommt ursprünglich aus dem Kosovo. Bild: CH Media

Gabirano, 27, Content Creator und Comedian aus Bern

Mit Humor und Alltagsgeschichten begeistert Gabirano seit vielen Jahren ein junges Publikum. Er ist einer der erfolgreichsten Comedy-Influencer der Schweiz mit Hunderttausenden von Views.

Gabirano macht seit über 10 Jahren Social-Media. Bild: CH Media

Tamara Cantieni, 51, Comedienne und Moderatorin aus dem Aargau

Tamara ist scharfzüngig, selbstironisch und bekannt für ihre satirische Auseinandersetzung mit der Influencer-Welt.

Tamara Cantieni ist die älteste Teilnehmerin in dieser Staffel. Bild: CH Media

Flavio Leu, 27, Schauspieler und Comedian aus dem Thurgau

Flavio ist bekannt für seine humorvollen Rants auf Social Media. Er regt sich dabei über alltägliche Dinge auf und macht damit Tausende von Views.

Flavio Leu lebt unterdessen in Zürich. Bild: CH Media

Gion Saluz, 47, Survival-Trainer aus Graubünden

Gion Saluz ist Survivaltrainer und Gründer von «Swiss Survival Training». Er ist erfahrener Experte, ob ihm das Vorteile bringt?

Gion Saluz trainiert seit Jahren seine Überlebenskünste. Bild: CH Media

Die Ausstrahlung

«7 vs. Wild» läuft ab dem 25. Januar 2026 in 16 Folgen, jeweils sonntags und dienstags um 20.15 Uhr auf 3+. Zum Auftakt wird eine Doppelfolge ausgestrahlt.

Der Trailer

Der Trailer für die neue Staffel zeigt bereits die ersten Ausschnitte und Challenges der Teilnehmenden.