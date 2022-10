bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Ich stecke in einer toxischen Freundschaft – wie komme ich da raus?»

Frage von Tamara:

Liebe Community

Ich bin offensichtlich in einer toxischen Freundschaft gefangen. Und ich weiss nicht, wie ich da wieder herauskomme. Meine beste Freundin, nennen wir sie Sandy, kenne ich schon seit dem Kindergarten. Wir sind zusammen gross geworden, haben das erste Mal zusammen gekifft, zusammen küssen geübt, gesoffen und uns übergeben etc. etc. – das ganze Teenager-Programm. Jetzt sind wir beide Mitte 20 und ich merke je länger je mehr, wie sich unsere Beziehung verändert. Sie gönnt mir nichts. Sie ist fies vor anderen Leuten zu mir und versucht mich immer schlecht dastehen zu lassen, damit die anderen sie cooler finden. Sie sagt mir fast immer, wenn wir uns sehen, dass ich müde aussehe. Immer, wenn ich mit ihr abmache, lässt sie mich mindestens 15 Minuten warten – ohne es vorher anzukündigen. Ich halte mich schon erst gar nicht mehr an die abgemachte Zeit. Darauf angesprochen, spielt sie alles herunter, das wären doch nur Witzchen, ich solle nicht so tun, wir wären doch BFFs seit immer und für immer!

Ich finde aber nicht, dass man sich alles erlauben kann, nur weil man sich halt schon seit immer kennt. Ich fühle mich in ihrer Gegenwart mittlerweile gar nicht mehr wohl und habe immer auch ein bisschen Angst, wenn wir andere Leute treffen, was sie denen echt über mich noch alles erzählt. Das Problem ist aber, da wir halt immer zu zweit unterwegs waren seit jeher, haben wir auch den exakt gleichen Freundeskreis. Ich kann gar nirgends hin, ohne dass ich sie sehe. Ich weiss nicht, wie ich mich abnabeln soll, ohne dass es ein riesiges Drama und eine Shitshow gibt.

Ich habe mal versucht, mich etwas weniger zu melden und das hat schon überhaupt nicht gut funktioniert, weil ich sie dann halt sowieso früher oder später sehe und es dann nur noch schlimmer ist als sonst.

Was soll ich tun?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!