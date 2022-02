bild: shutterstock

Rat der Weisen

«Ich gebe einem verheirateten Mann ab und zu einen Blowjob ...»

Frage von «PlusUltra»:

Liebe Community,

eigentlich brauche ich keinen Rat. Auch keine Absolution. Aber mich interessiert brennend eure Meinung, hochgeschätzte KommentiererInnen! Ich bin Single. Alle paar Wochen/Monate gebe ich einem Kollegen einen Blowjob. That's it. Kein Küssen, kein Sex. Das ist okay. Ich gebe gerne BJs und bin gut darin. Der Haken: er ist verheiratet.

Grundsätzlich habe ich kein schlechtes Gewissen. Manchmal nagt es aber doch an mir. Bin ich ein schlechter Mensch? Viel zu oft nehme ich im Alltag Rücksicht auf alle anderen. Das mag in dieser Situation paradox klingen, aber bin ich für ihre Beziehung verantwortlich? Dafür, dass er sich wie ein Arschloch verhält? Ich sage mir dann jeweils, dass ich nicht für das Glück anderer verantwortlich bin. Dazu muss ich vielleicht auch noch sagen, dass ich sehr vorsichtig bin, was Intimes angeht. Sehr selten stimmt es für mich. Da müssen schon viele Funken sprühen. Wie halt bei diesem Typen. Das soll keine Entschuldigung sein. Sondern eine Erklärung, weshalb ich nicht einfach einen «freien» Mann nehme. Mir fehlt schlicht die Auswahl/Möglichkeit.

Mir ist bewusst, dass ich dafür grösstenteils selbst verantwortlich bin. Die Partnerin kenne ich übrigens nicht. Wäre es anders, hätte ich mich wohl nicht darauf eingelassen. Jaja, ich sehe die Doppelmoral selber. Recht inkonsequent, ich weiss.

Anyway, ich hoffe auf eine rege Diskussion. Wo zieht ihr die Grenzen? Wie weit sind wir für alle unsere Mitmenschen verantwortlich? Und wo ist es okay, zu sagen, da bin ich mir selbst am wichtigsten?

Wie stehst du dazu?

Die Kommentarspalte steht dir offen!

