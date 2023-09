Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Ich habe grosse Angst, dass mein Job von einem Bot übernommen wird»

Mehr «Leben»

Frage von Julia:

Hallo alle,

ich bin Julia, 35 Jahre alt, und arbeite seit über einem Jahrzehnt im Finanzsektor als Analystin. In den letzten Monaten habe ich mit wachsender Sorge beobachtet, wie künstliche Intelligenz und Automatisierung in verschiedenen Branche Fuss fassen. Vom automatisierten Handel bis zu Chatbots im Kundenservice – die Technologie scheint unaufhaltsam zu sein.

Ich liebe meinen Job und habe viel Zeit und Energie investiert, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Aber nun frage ich mich: Wie sicher ist meine Position wirklich? Könnte eine Software das, was ich mache, genauso gut oder sogar besser erledigen? Das bereitet mir schlaflose Nächte. Mein Job ist mehr als nur ein Gehaltsscheck für mich; er gibt mir ein Gefühl von Identität und ich habe viel geopfert, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Der Gedanke, dass das alles bald womöglich umsonst war, macht mich richtig ohnmächtig.

Hat jemand von euch ähnliche Ängste oder sogar schon Erfahrungen mit dieser Art von beruflicher Unsicherheit gemacht? Was haltet ihr für die besten Strategien, um sich in dieser sich schnell verändernden Arbeitswelt «unersetzlich» zu machen?

Ich danke euch von Herzen für jeden Ratschlag und jede Erfahrung, die ihr teilen könnt.

Julia

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!