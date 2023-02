bild: shutterstock / watson

«Wie macht man auf eine gute Art mit jemandem Schluss?»

Frage von Thierry:

Hallo ihr

Vor ein paar Wochen habe ich mich von meinem Partner getrennt. Es war sehr schwierig für mich, da ich nicht so gut mit Worten bin. Ich habe mir vorher darum alles aufgeschrieben und dann habe ich es sogar geübt und dann bin ich erst zu meinem Ex und habe ihm mehr oder weniger meine Rede «vorgetragen». Und ganz ehrlich: Es war eine Katastrophe.

Er hat natürlich schnell gemerkt, was ich da stotternd versuche zu sagen und ist mir ins Wort gefallen. Das hat mich wiederum rausgebracht und ich weiss gar nicht mehr, was ich da alles geschwafelt habe. Es war echt schlimm und es tut mir auch leid für ihn, dass ich das auf so eine dämliche Art und Weise gemacht habe. Er hat seitdem kein Wort mehr mit mir gewechselt und auf keine meiner Nachrichten reagiert. Ich habe ihm auch einen Brief geschrieben, den er nie beantwortet hat.

Es ist mir eigentlich ein Anliegen, dass man solche Dinge mit Respekt macht. Ich habe das, glaube ich, ziemlich versemmelt.

Aber wie macht man auf eine gute Art mit jemandem Schluss? Wie kann man sich auf so etwas vorbereiten? Könnt ihr aus eigener Erfahrung berichten? Danke für eure Tipps.

