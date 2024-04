25 Jahre «The Naked Chef» – meine Lieblingsrezepte von Jamie Olivers erstem Kochbuch

Wie die Ravioli in die Dose kamen – Fun Facts zu 75 Jahren Büchsenravioli in der Schweiz

Tray Baked Salmon with Olives, Green Beans, Anchovies and Tomatoes

Seared Encrusted Tuna Steak with Fresh Coriander and Basil

Doch Jamie Oliver ist weiterhin da. Gewiss, er ist etwas aus der Mode gekommen – was ja durchaus in Ordnung ist. Jüngere, hippere Köche gibt es zuhauf. Doch blickt man zurück, muss man dem Herrn Oliver neidlos zugestehen: Nicht schlecht, was du da die letzten 25 Jahre geleistet hast! Zumal: Das Erstlingswerk von 1999, «The Naked Chef», verhebt (um diesen wunderbaren Helvetismus zu bemühen) immer noch.

Mit dieser Sendung wurde Jamie Oliver quasi über Nacht zum Star. Seine Rezepte waren grossartig, und seine Art, diese zu präsentieren, war ein Novum: nichts da mit präzisem, millimetergenauem Gerüste von mirepoix, nein. Hier wurden hau ruck frische Kräuter grob geschnetzelt; und ging mal was daneben, war's auch egal. Wichtig waren: freshness, taste. Wie du und ich in der Küche, eben. Und dazu kam noch das Image, das sich passgenau ins urbane Cool Britannia der Britpop-Ära einfügte: dieser Essex-Boy mit seinen Trainerjacken, seinen Slangausdrücken («pukka!»), der mit seiner Mod-Lambretta schnell ins Chinatown von West-London düst, um für den Polterabend seiner Schwester einzukaufen.

Let’s talk about Sex, Baby!

Es ist nicht so, dass Sandro und ich schlechten Sex haben. Es ist mehr so, dass der nicht mehr so der oberkrasse Knaller ist. Beziehungssex halt. You know. Hätte Mother Nature besser einrichten können. Ein Gedankensalat.

Im Gegensatz zu vielen anderen haben Sandro und ich schon viel länger Sex, als wir ein Paar sind. Bei uns kam das Vögeln ja sehr viel vor der Beziehung.