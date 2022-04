«Bei welchen ‹Warnzeichen› hört ihr auf, jemanden weiter zu treffen?»

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

So sind die Menschen halt unterschiedlich. Darum nimmt es mich umso mehr Wunder: Was ist bei euch ein Grund, jemanden nicht mehr zu sehen oder gar nie erst zu treffen? Was sind eure «Red Flags»?

Hello! Ich habe mich mit ein paar Freunden kürzlich über unsere «Red Flags» unterhalten. Also Dinge, die gar nicht gehen und die dazu führen, dass wir jemanden nicht mehr weiter treffen wollen würden. Oder gar nie erst treffen.

I kissed a girl and I liked it ... – Ein Blick zurück! #tbt

#tbt steht bekanntlich für Throwback Thursday. In diesem «Format» schaue ich immer wieder mal in die Vergangenheit – denn im Nachhinein ist man angeblich schlauer und sieht die Dinge klarer. Ob man daraus lernt, also Dinge künftig in der Praxis tatsächlich anders machen kann, ist die andere Frage.