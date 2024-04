23 verrückte Abnormalitäten aus der Natur, die du so vermutlich noch nie gesehen hast

Die Natur hat sich selber eigentlich ganz gut im Griff, abgesehen davon, was wir Menschen ihr antun . Schöne symmetrische Formen und kraftvoll strahlende Farben. Aber manchmal ist auch sie nicht ganz perfekt. Zwar ein seltener, dafür aber ein umso beeindruckender Anblick.

Vermutlich die beste Karotte, die du je gesehen hast.

Bitte sag uns, dass du hier auch Mr. T vom A-Team siehst?

Person 1: «Wo wohnst du?»

Person 2: «Dort, wo der grüne Wald auf den orangen trifft.»



So sieht es aus, wenn Hornissen eine Kunstschule besucht haben.

Sind das nicht diese kleinen Deko-Steine?

Es sind blaue Bohnen.

Ein schöner Rücken kann auch entzücken.

Für alle, die es interessiert, es handelt sich um einen Blatthüpfer.

Damals, als es Covid gehagelt hat.

Die Natur kann übrigens auch Kunst.

Der Kummakivi befindet sich in Ruokolahti, Finnland. Er ist etwa sieben Meter lang und fünf Meter hoch. Forscher gehen davon aus, dass der Felsen vor 11'000 bis 12'000 Jahren durch bewegte Eismassen an seine jetzige Stelle gelangte. Das Gewicht des Steins wird auf 500 Tonnen geschätzt. (Wikipedia)

Würde auch als T-Shirt sehr cool aussehen.

Vielleicht nicht die längste Banane, aber sicher die dickste, die du je gesehen hast.

So werden also Skittles hergestellt.

Es ist eine indianische Sorte namens Glass Gem Corn, die wirklich so wächst.

Also wir haben noch nie einen roten Grashüpfer gesehen. 🤷‍♀️🤷‍♂️

Wenn du alleine durch den Wald läufst und dich permanent beobachtet fühlst.

Da hat wohl jemand das Tor zur Hölle gefunden.

Eine Peperonception!

Wenn die Natur 2 für 1 anbietet.

Der Baum weiss sich definitiv selber zu verteidigen.

Wer es erklären kann, darf sich gerne in den Kommentaren austoben.

Viel Erdbeere kann nie zu viel Erdbeere sein.

Wie blauer Honig wohl schmeckt?

Eine mögliche Erklärung gemäss Reddit: «Imker im Nordosten Frankreichs befanden sich in einer brenzligen Situation, als die Bienen in ihren Stöcken anfingen, Honig in Blau- und Grüntönen zu produzieren. Später entdeckten sie, dass die Bienen eine lokale M&M-Fabrik besuchten.»

Erinnert irgendwie an die Frau mit den ultralangen Fingernägeln.

Nein, es ist kein Fake. Hier geht es zum GIF.

Wenn du dich beim Baumkauf nicht für eine Farbe entscheiden kannst.

Tatsächlich wurde der Baum nach einem Sturm gespalten und seitdem wächst er in zwei verschiedenen Farben.

Unglaublich, auf was für willkürliche Formen die Natur doch plötzlich kommt.

