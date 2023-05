bild: shutterstock / watson

«Wie bringt man seinen Partner dazu, dass er mal die Wohnung putzt?!»

Frage von Jora:

Hoi zäme

Wie sagt man seinem Partner respektvoll und dass er es auch versteht und langfristig etwas daran ändern will, dass beide Parteien in einem Haushalt mal den Besen in die Hand nehmen müssen? Ich habe es schon sooo oft versucht: «Komm, wir machen es doch zusammen!», «Machen wir einen Putzplan?», «Ich mache die Küche, du das Badezimmer?» – es hat immer nur genau 1x funktioniert und danach konnte ich wieder alleine putzen.

Wie bringt man seinen Partner dazu, dass er auch mal die Wohnung putzt?!

Wenn ich es nicht mache, passiert einfach gar nichts. Auch das habe ich schon ausprobiert. Der Grund: Ihm ist es einfach nicht so wichtig, dass es sauber ist. Ich möchte ja auch nicht, dass man täglich vom Boden essen könnte, aber 1x die Woche zusammen Ordnung machen ist jetzt auch nicht zu viel verlangt??

Hattet ihr ähnliche Situationen? Wie habt ihr das gelöst? Mit einer Reinigungskraft? Dafür ist mir das Geld ehrlich gesagt zu schade ... Wieder alleine wohnen?

