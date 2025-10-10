recht sonnig16°
DE | FR
burger
Videos
Spass

Kann man den alkoholgehalt von Bier wirklich herausschmecken

Video: watson

Erkennt man alkoholfreies Bier am Geschmack?

Bier ist beliebt, doch bei alkoholfreiem oder Starkbier scheiden sich die Geister. Schmeckt man den Unterschied im Blindtest aber überhaupt heraus? – Wir haben es getestet.
10.10.2025, 17:07
Team watson
Team watson
Hanna Dedial
Hanna Dedial

Das Oktoberfest in München ist bereits vorbei und auch der schlimmste Kater ist mittlerweile auskuriert. Doch die Schweizer Abklatsche in Bahnhöfen und weiss der Teufel, wo, laufen noch munter weiter und werden dann ende Jahr ganz natürlich zu Weihnachtsmärkten metamorphosieren.

Entsprechend ist auch in der watson-Redaktion, Bier aktuell immer wieder ein Thema. (Noch mehr als sonst.) Nach der dritten Mittags-Diskussion, ob alkoholfreies Bier jetzt wirklich, dem echten gleich kommt, kam die Frage auf, ob man den Alkohol im Bier eigentlich überhaupt so richtig herausschmeckt oder ob das mehr Einbildung ist.

Wir haben darum weder Kosten noch Mühe gespart und acht verschiedene Biere aus verschiedenen Regionen (der Bierabteilung im Coop um die Ecke) zusammengetragen. Darauf wurden vier Leute aus der Redaktion gezwungen, während der Arbeitszeit Bier zu trinken und nach Alkoholgehalt anzuordnen. Von wegen, junge Leute arbeiten nicht mehr richtig.

Wer die mit Buchstaben beschriebenen Biergläschen in der richtigen Reihenfolge von links nach recht sortiert, sollte dann auch das Lösungswort des Rätsels vor sich haben. So hatten wir uns das zumindest grob vorgestellt. Geschafft hat es niemand und auch sonst war der Test in der Umsetzung weder eindeutig noch aussagekräftig, dafür aber einigermassen unterhaltsam. Prost.

Schmeckt man den Alkoholgehalt von Bier heraus?

Video: watson

Mehr Videos:

Die beste Cola? watsons ultimativer Coci-Test findet es heraus

Video: watson/lucas zollinger

Baroni serviert TikTok Drinks

Video: watson/Michael Shepherd

Die besten schlechtesten Statuen

Video: watson/Michael Shepherd
Mehr zu Bier:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
33 Momente, in denen sich jemand ein Bier gönnte
1 / 35
33 Momente, in denen sich jemand ein Bier gönnte
Am 2. August 2024 ist internationaler Tag des Bieres!Hier: Gerstensaft für «Muddi» Merkel.
quelle: epa/epa / christian bruna
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Alle Jahre wieder: Der Ansturm auf die Wiesn fürs Oktoberfest
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
2
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
3
Gönn dir ein Päuschen – die legendären Fails sind zurück!
4
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
5
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
Meistkommentiert
1
Trump geht leer aus: María Corina Machado gewinnt den Friedensnobelpreis
2
«Bürgerliche wollen Zivildienst ganz streichen» – diese 5 Dinge musst du wissen
3
Netflix erhöht die Preise für die Schweiz – so haben sich die Streaming-Kosten entwickelt
4
Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
5
«Im Internet spüre ich nicht nur Unverständnis, ich spüre Hass»
Meistgeteilt
1
Tausende strömen zurück nach Gaza-Stadt +++ Feuerpause seit 11 Uhr in Kraft
2
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein +++ 7-Jähriger stirbt bei Angriff
3
«Meilenstein für die Ruag»: Die 5 wichtigsten Punkte der F-35-Medienkonferenz
4
Schottland spielt in Estland alleine, weil kein Heimteam auftaucht
5
Liebi. Sooo viel Liebi in Werbungen der Siebzigerjahre
«Schön, dass meine Frau begehrt wird»: Das sagen die ZFF-Stars zum Thema Eifersucht
Am 25. September hat das diesjährige Zurich Film Festival seine Tore geöffnet. Wir waren vor Ort.
Vom 25. September steht Zürich unter dem Motto «Film, Film und nochmals Film». Das Zurich Film Festival hat begonnen und lockt über die nächsten Tage Hunderte von Filmbegeisterten in die Schweizer Stadt. Für die Fans gibt es aber auch etwas zu sehen. So kommen Dutzende von Prominenten auf den Green Carpet der Veranstaltung, um ihre Filme zu promoten. Für die grosse Eröffnungsnacht war die Hollywood-Schauspielerin Dakota Johnson vor Ort, um ihren Film «Splitsville» zu bewerben. Darin geht es um Eifersucht und offene Beziehungen. Wir haben viele Sternchen vor die Linse für einige Fragen genau dazu bekommen – das hatten sie zu sagen.
Zur Story