bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Meine Frau hat mich betrogen – soll ich es ansprechen?»

Frage von Thom:

Hallo

Ich habe letztens von einem Bekannten erfahren, dass meine Frau mich betrogen hat. Sie weiss nicht, dass ich es weiss. Es ist offenbar an einer Party geschehen, an der dieser Bekannte per Zufall auch anwesend war. Es war ein völlig anderer Freundeskreis, als wir uns sonst bewegen – weswegen sie sich wohl auch sicher gefühlt hat. So wie ich es verstanden habe, war es wohl eine einmalige Sache und sie haben auch nicht die Nummern getauscht oder sonst etwas. Also sicher bin ich mir natürlich nicht, das sind bislang einfach die Informationen, die es bis zu mir geschafft haben.

Das würde aber auch erklären, warum meine Frau nichts gesagt hat und warum sie ehrlich gesagt auch überhaupt nicht anders ist als sonst. Ich denke nicht, dass da gross Gefühle im Spiel waren, sonst würde sie sich doch anders verhalten?

Das Ganze ist schon vor einem Monat passiert, ich hab es erst vor ein paar Tagen erfahren. Ich habe wirklich kein verändertes Verhalten oder Ähnliches an ihr festgestellt.

Jetzt frage ich mich: Soll ich das Ganze auf sich beruhen lassen oder soll ich es trotzdem ansprechen? Ich denke, ich könnte damit leben, wenn es wirklich einfach ein Ausrutscher gewesen ist und sie es mir auch darum gar nicht sagt. Irgendwann werde ich es wohl einfach vergessen haben …

Aber ich möchte es durch mein Ansprechen nicht grösser machen, als es vielleicht ist. Ich bin unsicher, was ich tun soll. War jemand von euch schon mal in einer ähnlichen Situation? Was habt ihr gemacht und was könnt ihr mir raten?

Vielen Dank.

PS: Wir sind beide Mitte 30 und seit 3 Jahren verheiratet.



Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!