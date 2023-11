bild: shutterstock/watson

«Ich schäme mich für meine Brüste vor ihm ...»

Frage von Mia:

Hoi zäme

Ich date seit ein paar Wochen einen echt tollen Mann, aber es gibt da diese eine Sache, die mich total nervt: meine Brüste. Irgendwie find ich sie nicht so schön wie die von anderen Frauen. Sie sehen komisch aus und unförmig. Selbst in der Sauna mit nur Frauen trau ich mich nicht ganz nackt zu sein.

Ich hatte bis jetzt nur einen Freund und bin deshalb echt unsicher bei so was. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo es eigentlich intimer werden sollte, aber ich kann einfach nicht meinen BH ausziehen. Wir hatten schon Sex und ich habe ihn einfach angelassen. Ich merke, dass er es schon merkwürdig findet.

Ich weiss nicht, was ich sagen soll, ohne dass er denkt, ich spinne ...

Was würdest du in dieser Situation tun?

