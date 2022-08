bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Ich habe eine Affäre, die auf keinen Fall rauskommen darf ...»

Frage von Pasquale:

Ich habe ein Problem: Und zwar habe ich eine Affäre angefangen mit einer verheirateten Frau. Und zwar darf diese Affäre auf keinen Fall rauskommen! Die Frau ist nämlich meine Nachbarin und macht ab und zu sogar Kuchen für die ganze Familie und sitzt bei uns im Garten etc.

Ich wohne noch Zuhause, bin aber schon 22 Jahre alt. Sie ist glaube ich so 40, so genau weiss ich das ehrlich gesagt gar nicht.

Das mit uns geht jetzt so ein halbes Jahr, aber langsam habe ich es satt, alles verstecken zu müssen. Aber mit ihr zusammen sein kann ich ja auch nicht.

Was soll ich tun?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!