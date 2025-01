Bild: Shutterstock/KI-generiert

«Wie merke ich, ob ein Mann WIRKLICH Interesse an mir hat?»

Frage von Luana:

Hoihoi, ihr!

Ich habe vor einigen Wochen einen Typen mega random bei einer Einweihungsparty kennengelernt und wir haben uns schon ein paar Mal getroffen seitdem. Ich weiss aber ehrlich gesagt nicht, ob das überhaupt Dates waren oder wir uns einfach so getroffen haben in seinen Augen. Wir hatten immer eine super Zeit zusammen. Lachen gemeinsam, quatschen bitz, berühren uns manchmal zufällig, aber so richtig was lief noch nicht zwischen uns! Und so frage ich mich ständig, ob er wirklich Interesse an mir hat oder ob ich mir das nur einbilde. Manchmal schickt er mir herzige Nachrichten via Instagram und zeigt viel Aufmerksamkeit, aber dann gibt es wieder Tage, an denen er sich kaum meldet und sehr distanziert wirkt.

Wie kann ich erkennen, ob ein Mann WIRKLICH Interesse an mir hat oder ob er nur nett ist und vielleicht keine ernsten Absichten hat? Wie ist das bei euch Männern aus der Community? Ich will einfach nicht meine Zeit verschwenden und am Ende enttäuscht werden, wenn er doch nicht das Gleiche empfindet wie ich.

Was sind die typischen Zeichen dafür, dass ein Mann echtes Interesse hat? Und was mache ich, wenn ich merke, dass seine Signale gemischt sind?

