Waadtländerin Lady O gewinnt «The Voice» in Frankreich

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Die Waadtländerin mit dem Künstlernamen Lady O hat am Samstagabend die fünfzehnte Staffel der Castingshow «The Voice» auf dem französischen Fernsehsender TF1 gewonnen. Es ist das erste Mal, dass eine Schweizer Künstlerin in dieser Sendung den Sieg davonträgt.

Die 19-jährige Winzertochter aus Lutry wurde von Florent Pagny gecoacht. Die Autodidaktin veröffentlichte im Januar ihr erstes Album mit dem Titel «Thank You Little Girl». Darauf ist unter anderem der Titel «Little Me» zu finden, den sie am Samstag im Finale sang.

Bereits 2022 hatte es ein Westschweizer ins Finale von «The Voice» geschafft. Der Neuenburger Loris konnte damals den Wettbewerb jedoch nicht für sich entscheiden.

Die Schweiz triumphierte hingegen bereits bei der Star Academy, der anderen grossen Castingshow von TF1, dank des französisch-schweizerischen Sängers Quentin Mosimann im Jahr 2008. Im vergangenen Februar hatte sich die 22-jährige Léa Doffey aus Biel bis ins Finale vorgekämpft, wurde dort jedoch von der Französin Ambre geschlagen. (sda/fwa)