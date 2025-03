Bild: Shutterstock

«Ich (Mann) möchte gerne ein Kind, aber keine Beziehung ...»

Frage von Stanley:

Liebe Leute …

Ich bin ein Mann und Mitte 30. Beruflich bin ich kein absoluter Überflieger, aber schon sehr stabil unterwegs. Privat treibe ich Sport, habe einen tollen, vielfältigen Freundeskreis, tolle Eltern usw. Aber kommen wir zum Punkt. Ich bin Single und das ist eigentlich ganz ok so. Ich hatte immer mal was mit Frauen, ja auch einige längere Beziehungen. Bin also kein Incel oder so, alles gut. Ich bin einfach sehr skeptisch heutzutage, wenn ich mir so die Trennungsgründe, die Scheidungsraten, die Dramen und die Schönwetterbeziehungen anschaue in unserer Gesellschaft.

Da habe ich zu sehr Angst, meinen kleinen, erarbeiteten Wohlstand, meine Freiheit und meine psychische Komfortzone zu verlieren. Ich sehe mehr Kosten als Nutzen in einer Beziehung, zumindest in meinem Alter.

Nur, jetzt kommt das Problem. Ein Kind wäre halt schon eine Option, die mir gefällt, da ich Kinder mag. Da ich Mitte 30 bin und eher gleichaltrige Frauen gut finde, ist das halt nun ein Thema, das langsam eilt. Als alleinstehender Mann fallen enorm viele Optionen weg oder sind schwierig (Adoption). Ich frage mal ganz provokant. Muss Mann eine Beziehung mit allen Risiken eingehen nur für ein Kind, also partnerlos = kinderlos als Mann? Und ist es überhaupt vertretbar, mit nur einem Elternteil zu liebäugeln oder ist das egoistisch einem potenziellen Kind gegenüber? Kuss Kuss an alle …

