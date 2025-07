Laut Trump ist Stephen Colbert selbst schuld an der Absetzung seiner Show

Die in Amerika beliebten Late-Night-Shows gelten seit der Wahl Trumps zum Präsidenten als mächtiges Format, um dem Rechtspopulismus des Präsidenten zu begegnen. Während traditionelle Medienformate wegen der vielen Unwahrheiten und Verzerrungen der Realität durch Trump bei der Berichterstattung über ihn an ihre Grenzen stossen können, setzen die Comedy-Talker ihm bissigen Spott entgegen, der Trump vor dem Publikum der Lächerlichkeit preisgibt. (sda/dpa)

Der Eingang zum Studio der LAte Show in New York. Bild: keystone

«Der Grund für seine Entlassung war sein völliger Mangel an Talent und die Tatsache, dass dieser Mangel CBS jährlich 50 Millionen Dollar an Verlusten einbrachte», schrieb der US-Präsident weiter. Das Showbusiness sei ein sehr einfaches Geschäft: Wenn die Einschaltquoten nicht stimmten, werde man geopfert.

«Kick it like Beckham» soll Fortsetzung bekommen

Der Kultfilm «Kick it like Beckham» bekommt laut der Regisseurin Gurinder Chadha eine Fortsetzung. Allerdings sei noch unklar, ob es wieder ein Kinofilm oder diesmal eine TV-Serie werde, sagte Chadha (65) der BBC in Basel, wo am Sonntag das Finale der Fussball-EM der Frauen (England gegen Spanien) anstand.