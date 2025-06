Hier trägt er gerade gar kein Bandshirt, er hat es im Eifer des Gefechts ausgezogen. Bild: Shutterstock

«Er ist 50+ und trägt nur Bandshirts ... Eww!»

Frage von Cecilialialia:

Hallöchen Friends



Ich date seit Kurzem einen Typen, der eigentlich voll mein Ding ist so, wir hören beide gerne Musik, gehen beide gerne an Konzerte, im Gegensatz zu ihm habe ich dieses Hobby allerdings nicht zu meiner Identität gemacht. Nennen wir ihn Dämy. Als ich Dämy das erste Mal getroffen habe, hatte er ein Bandshirt an und hat mir erzählt, dass er das am Konzert selbst gekauft hat. Nette Story, wir haben bitz geplaudert, nächstes Thema. Beim nächsten Treffen hatte er ein anderes Shirt an, auch das hat er natürlich am Konzert selbst gekauft. Hat er erzählt. Beim dritten Treffen dieselbe Story, andere Band. Irgendwann habe ich zum Spass gesagt: So, hast du auch noch ein T-Shirt ohne Geschichte? Und tatsächlich: Nein. Er trägt ausschliesslich und nur Shirts, die er selbst an einem Konzert gekauft hat.

So begab es sich also, dass er mich an eine Weihnachtsfeier, eher etwas edel, begleitete – in irgendeinem ranzigen Bandshirt. Wir gingen an die Hochzeit einer Freundin – 3x dürft ihr raten ... Eww!



Ich dachte, so ab 19 etwa hört das auf.



Das ist doch nicht normal?!

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

