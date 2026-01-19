freundlich-2°
«Wie geht man damit um, wenn der eigene Onkel Frauen belästigt?»

19.01.2026, 10:0519.01.2026, 10:05

Frage von Martina:

Hallo zusammen

Meinem Onkel wurde gekündigt. Er druckst so ein bisschen herum, wieso. Es hätte widersprüchliche Aussagen der Arbeitskolleginnen gegeben...

Also ich denke, es war sexuelle Belästigung. Wie geht man mit so jemandem in der Familie um? Ich finde das – wenn es das ist – so total daneben.

Gute Miene an den Feiertagen und anderen Familientreffen dazu machen, kann und will ich nicht.

Hat jemand etwas Ähnliches erlebt und kann einen Rat geben, wie man so eine Situation in der Familie löst?

Anlaufstellen für Opfer von sexueller Gewalt

Sexuelle Übergriffe können in den unterschiedlichsten Kontexten stattfinden. Hilfe im Verdachtsfall oder bei erlebter sexueller Gewalt bieten etwa die kantonalen Opferhilfestellen oder die Frauenberatung Sexuelle Gewalt. Für Jugendliche oder in der Kindheit sexuell ausgebeutete Erwachsene gibt es in Zürich die Stelle Castagna. Betroffene Männer können sich an das Männerbüro Zürich wenden. Wenn du dich sexuell zu Kindern hingezogen fühlst oder jemanden kennst, der diese Neigung hat, kann dir diese Stelle weiterhelfen.

Die beliebtesten Kommentare
avatar
Raketenwissenschaftler
19.01.2026 10:25registriert Januar 2023
Ich kenne Beispiele, wo sich solche Vorwürfe im Nachhinein als falsch herausgestellt haben. Du weisst ja, wie du geschrieben hast, nicht was passiert ist. Am besten frägst du deinen Onkel, wenn ihr ein enges Verhältnis habt. Falls nicht, geht es dich nichts an.
463
Melden
Zum Kommentar
avatar
Der Tyromant
19.01.2026 10:32registriert März 2022
Solange du nichts genaues weist, solltest du erstmal gar nichts machen.
Die eigenen Gedanken sind keine Beweis, oder Grund für eine Verurteilung.
Das sollten immer Fakten sein

Falls er Frauen am Arbeitsplatz belästigt hat, hat er seine Strafe, die Entlassung, ja schon gekriegt.

Du weisst nicht ob er anzügliche Sprüche/Beleidigungen oder die Frauen angetatscht hat (da keine Anzeige, gehe ich nicht von Schlimmerem aus).

Da du ihn vermutlich eh nicht besonders magst, kannst du ihm auch aus dem Weg gehen.

Es sei den du magst Drama an Familienfesten.
354
Melden
Zum Kommentar
avatar
K.A.T.E.R
19.01.2026 10:27registriert Februar 2025
Ja klar. Kontaktabbruch sofort. Am besten gleich konsequent erweitern:

Neffe angeblich Prügelei → Familienexkommunikation
Nachbar angeblich Steuertrick → Blickkontakt abbrechen
Kollegin „wirkte manipulativ“ → WhatsApp löschen
Katze hat die Vase umgestossen → moralische Distanz wahren 😼

und jetzt noch in ernst: Was hier auffällt, ist weniger ein „problematischer Onkel“ als eine übermotivierte moralische Fantasie, die Fakten setzt anstatt sie zu prüfen.
3810
Melden
Zum Kommentar
34
