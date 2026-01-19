Bild: Shutterstock

«Wie geht man damit um, wenn der eigene Onkel Frauen belästigt?»

Frage von Martina:

Hallo zusammen

Meinem Onkel wurde gekündigt. Er druckst so ein bisschen herum, wieso. Es hätte widersprüchliche Aussagen der Arbeitskolleginnen gegeben...

Also ich denke, es war sexuelle Belästigung. Wie geht man mit so jemandem in der Familie um? Ich finde das – wenn es das ist – so total daneben.

Gute Miene an den Feiertagen und anderen Familientreffen dazu machen, kann und will ich nicht.

Hat jemand etwas Ähnliches erlebt und kann einen Rat geben, wie man so eine Situation in der Familie löst?

Anlaufstellen für Opfer von sexueller Gewalt Sexuelle Übergriffe können in den unterschiedlichsten Kontexten stattfinden. Hilfe im Verdachtsfall oder bei erlebter sexueller Gewalt bieten etwa die kantonalen Opferhilfestellen oder die Frauenberatung Sexuelle Gewalt. Für Jugendliche oder in der Kindheit sexuell ausgebeutete Erwachsene gibt es in Zürich die Stelle Castagna. Betroffene Männer können sich an das Männerbüro Zürich wenden. Wenn du dich sexuell zu Kindern hingezogen fühlst oder jemanden kennst, der diese Neigung hat, kann dir diese Stelle weiterhelfen.

