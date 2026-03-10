Acht neue Emojis erwarten iOS-Userinnen und -User. Bild: imago-images.de

So sehen die neuen Emojis aus

Apple bringt mit dem neusten iOS-Update auch neue Emojis heraus. Welcher ist dein Favorit?

Am Dienstag hat Apple für iOS 26.4 acht brandneue Emojis herausgebracht. Zusätzlich sind nun auch weitere Versionen von bereits bestehenden Icons verfügbar.

So sehen die 8 neuen Emojis aus: 1 / 9 So sehen die neuen Apple-Emojis aus Schatztruhe quelle: emojipedia

Die Designs der bereits bestehenden Zeichen sind neue Hautfarbenoptionen für die 🤼 People-Wrestling- und 👯 People-With-Bunny-Ears-Emojis.

Diese Hautfarbenoptionen sind neue verfügbar. bild: emojipedia

Die neuen Emojis sind jetzt in der Betaversion verfügbar. Der Launch von iOS 26.4 für alle wird laut Apple für die kommenden Wochen erwartet. Dann können alle Apple-iPhone-Userinnen und -User mit dem verformten Gesicht oder der haarigen Kreatur kommunizieren.



Welches Emoji gefällt dir am besten? Die haarige Kreatur Der Orca Die Balletttänzerin Das verzerrte Smiley Die Posaune Das Gestein Die Kampf-Wolke Die Schatzthrue Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 21 Personen teilgenommen

