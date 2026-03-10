So sehen die neuen Emojis aus
Apple bringt mit dem neusten iOS-Update auch neue Emojis heraus. Welcher ist dein Favorit?
Am Dienstag hat Apple für iOS 26.4 acht brandneue Emojis herausgebracht. Zusätzlich sind nun auch weitere Versionen von bereits bestehenden Icons verfügbar.
So sehen die 8 neuen Emojis aus:
Die Designs der bereits bestehenden Zeichen sind neue Hautfarbenoptionen für die 🤼 People-Wrestling- und 👯 People-With-Bunny-Ears-Emojis.
Die neuen Emojis sind jetzt in der Betaversion verfügbar. Der Launch von iOS 26.4 für alle wird laut Apple für die kommenden Wochen erwartet. Dann können alle Apple-iPhone-Userinnen und -User mit dem verformten Gesicht oder der haarigen Kreatur kommunizieren.
(sav)