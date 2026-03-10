recht sonnig13°
Apple bringt mit iOS-Update acht Emojis heraus

iPhone Emojis.
Acht neue Emojis erwarten iOS-Userinnen und -User.Bild: imago-images.de

So sehen die neuen Emojis aus

Apple bringt mit dem neusten iOS-Update auch neue Emojis heraus. Welcher ist dein Favorit?
10.03.2026, 13:3410.03.2026, 13:34

Am Dienstag hat Apple für iOS 26.4 acht brandneue Emojis herausgebracht. Zusätzlich sind nun auch weitere Versionen von bereits bestehenden Icons verfügbar.

So sehen die 8 neuen Emojis aus:

1 / 9
So sehen die neuen Apple-Emojis aus

Schatztruhe
quelle: emojipedia
Die Designs der bereits bestehenden Zeichen sind neue Hautfarbenoptionen für die 🤼 People-Wrestling- und 👯 People-With-Bunny-Ears-Emojis.

Diese Hautfarbenoptionen sind neue verfügbar.
Diese Hautfarbenoptionen sind neue verfügbar.bild: emojipedia

Die neuen Emojis sind jetzt in der Betaversion verfügbar. Der Launch von iOS 26.4 für alle wird laut Apple für die kommenden Wochen erwartet. Dann können alle Apple-iPhone-Userinnen und -User mit dem verformten Gesicht oder der haarigen Kreatur kommunizieren.

Welches Emoji gefällt dir am besten?
An dieser Umfrage haben insgesamt 21 Personen teilgenommen

(sav)

