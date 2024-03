«Wir ziehen von Zürich nach Olten und ich habe Angst, zu vereinsamen»

bild: ki-generiert/watson/dall-e

Frage von Renata:

Hallo zusammen,

ich stehe vor einer grossen Lebensveränderung und könnte euren Rat gut gebrauchen. Mein Mann und ich haben beschlossen, von der Stadt Zürich nach Olten zu ziehen. Er ist ursprünglich von dort und hat noch ein paar Freunde und Familie dort. Vor allem dass die Grosseltern unseres Kindes dort wohnen, spricht dafür, dahin zu ziehen, wenn wir die Stadt sowieso verlassen müssen. Für mich ist das Ganze eine grosse Herausforderung, da ich aus dem Ausland komme und in Zürich, also in der Stadt selbst, meinen Freundeskreis habe.

Ich finde es zwar unfair, dass ich meine vertraute Umgebung verlassen muss, aber wir haben keine andere Wahl, da wir uns das Leben in der Stadt nicht mehr leisten können und unser Kind bald auch ein eigenes Zimmer braucht und wir gerne noch ein weiteres hätten. Das ist für uns in Zürich einfach nicht mehr möglich, bei diesen Mietpreisen und Wartezeiten für Genossenschaftswohnungen.

Das Problem ist, dass ich in Olten niemanden kenne und Angst davor habe, mich komplett zu vereinsamen. Unser Kind wird bald in den Kindergarten gehen und ich habe Bedenken, allein zu Hause zu sitzen, während mein Mann arbeitet oder seine alten Freunde trifft. Ich habe schon versucht, mich mit ihnen anzufreunden, aber ganz ehrlich: Wir haben keine Gemeinsamkeiten und mein Mann und sie reden eigentlich auch nur die ganze Zeit über irgendwelche alten Geschichten, die sie mal erlebt haben. Er sagt auch, wenn sie das nicht hätten, gäbe es nicht wirklich viel, worüber sie sich unterhalten würden. Aber für ab und zu ein Bier reicht ihm das komplett. Mir halt nicht, ich habe viele Freund:innen im Kulturbereich und bin viel unterwegs - ständig in die Stadt zu fahren bzw. wieder zurück, das wird zu anstrengend mit Kind.



Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir Tipps geben, wie ich in Olten Anschluss finden und eine neue soziale Gemeinschaft aufbauen kann? Oder meine alten Freunde dazu bringe, mich regelmässig zu besuchen? Ich habe es in der Vergangenheit mit anderen Freund:innen erlebt, es wird behauptet, man sehe sich dann schon noch regelmässig, aber die Realität ist leider so, dass man sich dann noch 2x im Jahr sieht.

Ich möchte nicht, dass diese Veränderung mich isoliert und unsere Familie belastet. Danke im Voraus für eure Hilfe.

