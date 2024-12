Bild: Shutterstock

«Auf welchen Geruch fahren Männer bei Frauen ab?»

Frage von Miri_irim:

Ich habe mal eine etwas ungewöhnliche Frage und hoffe auf eure Erfahrungen und Meinungen. Ich habe gehört, dass bestimmte Düfte und Parfums bei Männern besonders gut ankommen, und wollte wissen, ob da wirklich etwas dran ist.

Ich liebe es, verschiedene Parfums auszuprobieren, aber ich frage mich immer, ob es einen speziellen Duft gibt, der bei Männern besonders gut ankommt. Habt ihr Erfahrungen damit gemacht oder vielleicht sogar Tipps, welche Düfte besonders gut wirken? Gibt es vielleicht sogar wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, welche Gerüche Männer besonders anziehend finden? Worauf fahren Männer voll ab? Ich möchte natürlich nicht nur für andere gut riechen, sondern auch selbst meinen Duft mögen, aber es wäre doch spannend zu wissen, was besonders gut ankommt.

Ich freue mich auf eure Empfehlungen und vielleicht auch ein paar lustige Geschichten, wie ihr mit Düften Erfahrungen gemacht habt. Was sind eure Lieblingsparfums und warum? Gibt es Düfte, die ihr absolut nicht ausstehen könnt?

