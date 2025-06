People-News

Orlando Bloom hat an Bezos-Hochzeit geflirtet. Wir wissen, mit wem!

Achtung! Nach diesem Artikel werdet ihr euch garantiert wieder fragen: Wieso habe ich das gerade gelesen? Ja, wieso? Geht in euch!

Nein, die junge Dame auf dem nachfolgenden Bild war NICHT Orlando Blooms Hochzeits-Flirt am vergangenen Wochenende in Venedig. Nur wenige Tage, nachdem seine Trennung von Katy Perry (oder ihre von ihm) hochoffiziell bestätigt worden war.

Die junge Dame ist Vittoria Ceretti, die aktuelle Freundin von Leonardo DiCaprio, sie ist bereits reife 27 Jahre alt, was für DiCaprio ungewöhnlich ist, und sie erschien zu den Festivitäten in einem durchsichtigen Kleid von Dolce & Gabbana. Genau dieses Kleid hatte 2003 bereits Supermodel Gisèle Bündchen, getragen. Damals waren sie und DiCaprio gerade ein Paar. So schliessen sich Lebenskreise. Und genau dies wird DiCaprio gewiss mit dem Ausruf: «OMG, I have a déjà-vu!», quittiert haben.

Vittoria und Orlando: Die Möglichkeit eines schönes Paares besteht durchaus, aber nicht im Moment. Bild: www.imago-images.de

Vittorias Kleid wurde an der Hochzeit von Lauren Sanchez und Jeff Bezos übrigens als Fauxpas gewertet, keine Ahnung warum, schliesslich war es eine Spur geschmackssicherer als alles, was alle Kardashians zur dekadentesten und klima-ignorantesten Hochzeit des Jahres getragen hatten.

Hier sehen wir Vittorias Kleid vor 22 Jahren am Körper von Gisèle Bündchen. Bild: imago stock&people

Doch es geht hier nicht um Vittoria Ceretti, sondern um Orlando Bloom (47). Und um die Frage, wer an der fragwürdigsten Hochzeit des Jahres mit der grössten Dichte an obszön operierten Superreichen seine Aufmerksamkeit erregte. Und nicht nur seine. Mindestens eine «Quelle», die auf der Hochzeit dabei war, soll der «Daily Mail» gesteckt haben, dass Bloom in Venedig in Gegenwart einer Schauspielkollegin merklich aufblühte.

Bloom und die Blumen blühen. Hier auf der Terrasse des Gritti Hotels in Venedig. Bild: www.imago-images.de

Wie Vittoria Ceretti ist sie 27 Jahre alt. Und nicht nur Bloom, auch alle anderen Single-Männer hätten sich um sie gerissen, weiss die Quelle (pro Promi scheint es ja immer und überall auf dieser Welt mindestens drei ungenannt bleibende Quellen zu geben ...).

Ihr Name ist Sydney Sweeney. Mit drei Y. Uns allen bekannt aus entweder «White Lotus» oder «Euphoria» oder irgendwas anderem. Und: Praktischerweise liess sie Anfang Jahr ihre Verlobung platzen. Die Quelle sagte der «Daily Mail»: «Sydney ist anscheinend die begehrteste Person, die bei der Bezos-Hochzeit dabei ist. Jeder will mit ihr reden, und jeder Typ, der in ihrer Gegenwart war, hat darüber gesprochen, wie umwerfend sie im wahren Leben ist.»

Sydney Sweeney (blond mit Sonnenbrille und Blumenkleid) und andere Menschen verlassen Harry's Bar. Bild: www.imago-images.de

Nach der Party von Freitagabend wurden Bloom und Sweeney am Samstagmorgen bei einem Kater-Spaziergang durch Venedig gesichtet. Allein waren sie allerdings nicht. Erstens waren da noch ein paar Freundinnen von Sydney, zweitens hatte sich auch NFL-Star Tom Brady der Gruppe angehängt – er ist übrigens der Ex-Ehemann von Gisèle Bündchen.

Und hier sehen wir ganz deutlich Orlando in Sydneys Schlepptau (der Mann ganz in Schwarz, hinten Mitte). Bild: www.imago-images.de

Tja, tja, tja. Katy Perry war übrigens in Venedig nicht auch noch anwesend, weil sie gerade mit ihrer Konzert-Tournee am anderen Ende der Welt in Australien gastierte. Und dabei ist sie doch eine der besten Freundinnen von Frau Bezos. Mit der sie neulich im All war. Es ist alles so ein Quatsch. Aber jemand muss ihn halt machen.

