Rat der Weisen

«Sie will unser Haus vollstopfen mit kitschiger Deko – ich hasse es!»

Frage von Leon:

Hou, hou, hou!

Ich brauche dringend euren Rat für eine sehr weihnachtliche Angelegenheit, die bei uns zu Hause für ordentlich Wirbel sorgt. Es ist aktuell erst Anfang November, aber die Vorbereitungen für Weihnachten laufen auf Hochtouren in unserem Haushalt. Und seit Tagen gibt es bei uns nur noch Streit – und zwar wegen der Weihnachtsdeko!

Meine Freundin und ich haben total unterschiedliche Vorstellungen davon, wie unser Zuhause in der Weihnachtszeit aussehen soll. Sie liebt es kitschig und bunt, mit blinkenden Lichtern, aufblasbaren Weihnachtsmännern und jeder Menge Lametta. Unser Wohnzimmer sah letztes Jahr aus wie eine Weihnachtsausstellung auf Steroiden. Sie hat alles vollgestopft und will es dieses Jahr noch schlimmer machen – und ich hasse es!

Ich bevorzuge einen schlichteren, skandinavischen Stil – weniger ist mehr, ihr wisst schon.

Letztes Jahr waren wir frisch zusammen und ich habe dem Frieden zuliebe nachgegeben und sie einfach machen lassen – ein GROSSER Fehler. Dieses Jahr mache ich das sicher nicht noch mal! Ich konnte für vier Monate keinen Besuch empfangen, weil ich mich für die Irrheit zu Hause nicht nur geschämt habe, ich wollte selbst gar nicht mehr heim.

Der Höhepunkt unseres Deko-Dilemmas: der Weihnachtsbaum. Sie hat darauf bestanden, einen Plastikbaum zu kaufen, der aussieht wie ein Leuchtfeuerwerk, während ich auf einem echten Baum bestanden habe, der nach Tannenwald duftet. Das Resultat? Wir hatten letztes Jahr beides – einen echten Baum im Wohnzimmer und einen blinkenden Plastikbaum im Flur. Es war wie ein Deko-Kompromiss aus der Hölle.

Und dann ist da noch das Thema Weihnachtsessen. Sie will ein traditionelles Schweizer Fondue, während ich für ein festliches Drei-Gänge-Menü plädiere. Jeder Versuch, einen Kompromiss zu finden, endet in einem neuen Streit und einem Glas Glühwein mehr.

Ich liebe meine Freundin sehr und möchte, dass wir beide die Weihnachtszeit geniessen können, aber langsam wird es echt anstrengend.

Wie habt ihr solche Weihnachtsdilemmas gelöst? Und vor allem: Wie kann ich die festliche Harmonie wiederherstellen, ohne dass einer von uns das Gefühl hat, Weihnachten sei zur Kampfarena geworden? Ich freue mich auf eure Tipps und vielleicht ein paar lustige Geschichten aus eurer eigenen Weihnachtszeit. Frohe Weihnachten und danke für eure Hilfe!

