«Er liebt Zocken, ich die Natur – kann das überhaupt gut gehen?»

Frage von SägiNöd:

Hoihoi

Ich bin eigentlich in einer glücklichen Beziehung, würde ich behaupten, aber ich fühle mich manchmal einsam, weil mein Partner und ich unterschiedliche Interessen haben. Ich liebe es, draussen in der Natur zu sein und Sport zu treiben – Wandern, Radfahren, Schwimmen –, während er lieber drinnen bleibt und zockt oder Filme schaut. Dadurch verbringen wir immer weniger Zeit miteinander, und ich habe das Gefühl, dass wir uns langsam auseinanderleben.

Ich möchte nicht, dass unsere Beziehung darunter leidet, aber ich weiss auch nicht, wie wir einen Kompromiss finden können, der uns beide glücklich macht. Jedes Mal wenn ich vorschlage, gemeinsam etwas Aktives zu unternehmen, lehnt er ab oder sagt, dass er keine Lust hat. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass er sich von mir unter Druck gesetzt fühlt, wenn ich meine Hobbys ausleben möchte. Aber ich will ihn auch nicht dabei haben, wenn es ihm Null Spass macht.

Mir macht es auch Null Spass 3 Filme hintereinander an einem Abend zu schauen. Oder 8 Stunden am Stück einfach zu zocken. Das ist für mich komplette Zeitverschwendung und ich würde nur da sitzen und mir überlegen, was ich in der Zeit alles Sinnvolleres hätte tun können. Und 1 Film pro Woche schauen, okay, das geht ja, aber damit haben wir noch nicht wirklich eine Basis geschaffen, um gemeinsam Dinge zu erleben ... Ihn bringe ich ja niemals im Leben dazu, 1x pro Woche mit mir draussen etwas zu unternehmen. Er hat ja dann Game-Turniere, da muss er sich vorbereiten etc.

Das war früher wirklich nicht so extrem, da hatte er einfach 1 - 2 Mal pro Woche seinen Game-Abend und sonst waren wir gemeinsam unterwegs, im Kino auch mal, aber auch mal schwimmen, Ausflüge unternommen ... Ich habe irgendwie das Gefühl, da hat er sich halt einfach mehr angestrengt und jetzt kommt sein wahres Gesicht raus. Und das ist einfach ein Couch-Potato.

Ich liebe ihn sehr und möchte, dass wir eine Lösung finden, die für uns beide passt. Habt ihr Tipps, wie wir einen gemeinsamen Nenner finden können, ohne dass einer von uns das Gefühl hat, auf etwas verzichten zu müssen? Müssen wir eventuell in Therapie? Mittlerweile bin ich schon fast an dem Punkt, an dem ich finde, muss man sich einfach eingestehen, dass man eventuell einfach nicht zusammenpasst, wenn beide Welten so unterschiedlich sind, und das macht mich sehr traurig ...

