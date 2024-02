bild: ki-generiert/watson/dall-e

«Ich habe riesige Angst davor, betrogen zu werden ...»

Frage von Leonardo:

Hallo an alle

Mein Freund Tim und ich sind schon längerer Zeit zusammen, und im Grossen und Ganzen läuft es mega. Doch da ist etwas, das mich immer wieder plagt – Eifersucht.

Ich vertraue ihm eigentlich, aber es gibt Momente, in denen ich von der Eifersucht überwältigt werde. Zum Beispiel, wenn Tim viel Zeit mit einem männlichen Freund verbringt, den er schon seit der Kindheit kennt. Ich kann nicht anders, als mich unwohl zu fühlen, selbst wenn ich weiss, dass diese Freundschaft rein platonisch ist.

Auch auf Insta werde ich manchmal eifersüchtig, wenn Tim Nachrichten von anderen Männern bekommt oder Fotos teilt, wo er mit anderen drauf ist – ohne mich. Es fühlt sich an, als ob meine Eifersucht meine Gedanken in Beschlag nimmt und ich mich davor fürchte, dass er sich eines Tages für jemand anderen interessieren könnte, obwohl er immer wieder betont, wie sehr er mich liebt.

Diese Eifersucht belastet unsere Beziehung und ich möchte lernen, damit umzugehen.

Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder könnt ihr mir Tipps geben, wie man mit Eifersucht in einer Beziehung umgeht? Ich denke nicht, dass ich eine Therapie deswegen machen muss, es ist nicht so schlimm, dass ich ihm hinterherspioniere und/oder alle 10 Minuten schreibe, was er gerade macht, wenn er nicht bei mir ist. Es ist einfach dieses Gefühl, das mich dann plagt, dass etwas sein könnte ... Eigentlich bin ich keine unsichere Person, aber in dieser Sache irgendwie schon. Ich wurde auch noch nie betrogen. Aber ich kenne viele, die das schon erlebt haben und ich leide jedes Mal unfassbar mit ihnen mit, weil ich das so schlimm finde. Ich habe einfach so riesige Angst davor, dass mir das auch passiert.

Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar. Danke für eure Ratschläge!

