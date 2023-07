«They Cloned Tyrone» ist eine geheimnisvolle Detektivgeschichte zwischen Komödie und Science-Fiction, die darauf abzielt, Rassismus aufzudecken. Bild: netflix

Review

«They Cloned Tyrone» – Was kann der neue Netflix-Hit?

Ein Drogendealer, eine Sexarbeiterin und ein Zuhälter führen die Ermittlungen in einer scheinbaren Verschwörung im Ghetto. Unser Review zu «They Cloned Tyrone», dem Nummer-1-Film auf Netflix diese Woche.

Sainath Bovay / watson.ch/fr

Mehr «Leben»

Der Spielfilm «They Cloned Tyrone», der am 21. Juli auf Netflix veröffentlicht wurde, ist in dieser Woche der meistgesehene Film in den USA und steht auch in unserem Land an der Streaming-Spitze.

Dieser komödiantische Thriller mit Science-Fiction-Elementen schickt drei notdürftig zusammengewürfelte Ermittler los, um seltsamen übernatürlichen Phänomenen in ihrem Viertel auf den Grund zu gehen. Das Werk ist eine Hommage an die Blacksploitation-Filme, die in den 70er-Jahren ihre Blütezeit erlebten.

Aus diesem Jahrzehnt stammen die körnige Ästhetik, die rauchige, neon-beleuchtete Atmosphäre und die farbenfrohen Charaktere mit ihren prächtigen Afrofrisuren. Von der evangelistischen Kirche über den Friseursalon bis hin zum Fast-Food-Restaurant mit frittiertem Hühnchen: «They Cloned Tyrone» ist ein Konzentrat aus afroamerikanischer Kultur und Genrefilmen, das sich mit vielen anderen Filmen der letzten Zeit, die die schwarze Gemeinschaft in den Vordergrund stellen, messen kann. Diese Entwicklung wurde durch Jordan Peeles «Get Out» ausgelöst, der das Genre revolutionierte und Filme hervorbrachte, die den Rassismus anprangerten und gleichzeitig Unterhaltung boten.

Trailer:

Scooby-Doo, where are you?

In «They Cloned Tyrone» tauchen wir in The Glen ein, ein benachteiligtes Viertel in einer Stadt, die nie näher spezifiziert wird. Dieses ghettoähnliche Viertel wird fast ausschliesslich von Afroamerikanern bewohnt. Mode und Technologie weisen auf die 2000er-Jahre hin, aber die Körnung des Bildes sowie einige Lieder und Fahrzeuge scheinen direkt aus den 1970er-Jahren zu stammen, während Themen wie Kryptowährung angesprochen werden. Diese Anachronismen sind jedoch homogen und verleihen dem Film seine besondere Note.

Ein Trio, dem es nicht an Elan mangelt. Bild: netflix

Alles beginnt mit Fontaine (wird von John Boyega gespielt), einem Drogendealer, der sich abwechselnd um seine Mutter kümmert und die Kinder der Nachbarschaft in seine Eskapaden hineinzieht. Eines Abends wird er bei einer Konfrontation mit einer rivalisierenden Gang vor den Augen von Slick Charles (wird von Jamie Foxx gespielt) und Yo-Yo (wird von Teyonah Parris gespielt), einem Zuhälter und einer Prostituierten, erschossen. Fontaine steht am nächsten Tag wieder auf, lebt und hat keine Erinnerung daran, was in der Nacht passiert ist. Er und die beiden Zeugen beschliessen, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen und decken eine ganze Reihe seltsamer Ereignisse in ihrem Viertel auf.

Der 36-jährige Juel Taylor scheint die Herausforderung seines ersten Films angenommen zu haben. Er ist eigentlich ein Drehbuchautor, der für die sehr durchschnittlichen Filme «Creed II» und «Space Jam: A New Legacy» bekannt ist. In einem Interview mit «New York Times» nannte der Regisseur seine Inspirationen: Peter Weirs «Truman Show» und John Carpenters «Invasion Los Angeles», in die er ein bisschen «Jacky Brown» von Quentin Tarantino und «Big Lebowsky» von den Coen Brothers eingefügt hat, ganz zu schweigen von ein paar Episoden von «Scooby-Doo».



«Oh mein Gott! Sie haben Tyrone geklont! Ihr Arschlöcher!» Bild: netflix

Mit all diesen Referenzen ist es klar, dass «They Cloned Tyrone» ein ziemliches Durcheinander ist, aber dennoch mischt der Film die Genres und Tonalitäten mit Bravour, wenn man sich darauf einlässt. Ausnahmsweise bietet Netflix einen wirklich originellen Film, der witzig und gleichzeitig fesselnd ist, und das alles mit einer geschmackvollen Retro-Patina. Ein fröhliches Chaos im Stil eines B-Streifens, das trotz allem eine unterschwellige Gesellschaftsanalyse der cleversten Art bietet. Es ist kein grosser Film, er hat nicht die Schamlosigkeit von «Get Out» und «Nope» von Jordan Peel. Aber wenn du nach etwas Coolem suchen, das man sich an einem Samstagabend anschauen kann, nachdem man eine Tüte Popcorn durch die Mikrowelle gejagt hat, dann ist dieser Film die perfekte Wahl.

Jamie Foxx und Netflix

Wie sein Kollege Ryan Renolds gehört auch Jamie Foxx zu den Schauspielern, die vermehrt von Netflix produzierte Filme drehen. Nach dem vampirischen «Day Shift» letzten Sommer und «They Cloned Tyrone» wird der Schauspieler bald einer der Stars der Komödie «Back in Action» sein.

Diese neue Netflix-Originalproduktion wird auch die Rückkehr von Cameron Diaz markieren, die seit dem Misserfolg des Musicals «Annie» im Jahr 2014 nichts mehr gedreht hatte. Bisher wurden noch keine Informationen über die Handlung des Spielfilms bekannt gegeben. Auch das offizielle Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt, obwohl der Film noch in diesem Jahr erwartet wird.

Mehr zu Filme und Serien: