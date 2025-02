Zwei neue, etwas verlorene Menschen in der 3. Staffel von «The White Lotus». Bild: hbo/watson

Review

«The White Lotus» ist endlich zurück, aber ein entscheidendes Detail fehlt

Die dritte Staffel einer der erfolgreichsten Serien der letzten Jahre schickt eine neue Gruppe von Reichen und Schönen ins Ausland – dieses Mal ist Thailand dran.

Fred Valet / watson.ch/fr

Mehr «Leben»

Ein Wellnesscenter ist der beste Ort, um Menschen zu treffen, denen es schlecht geht. Besonders in Thailand, dem «Land der weissen, glatzköpfigen Männer», ist ein Paradies für alles und jeden. Es ist ein Ort, wo sich der durchschnittliche Westler nur allzu gern verliert, um zu vergessen, dass er sich selbst nicht mehr erträgt. Fügt man noch den Anstrich von Luxus hinzu, erhält man den perfekten Vergnügungspark für existenzielle Krisen, arrogante Typen in Kurzarmhemden und Tränen, die unter Hektolitern Alkohol begraben werden.

Willkommen bei «The White Lotus».

Nach Hawaii und Sizilien hat Mike White, der Schöpfer dieser grossartigen Anthologie, beschlossen, eine neue Gruppe steinreicher und problembeladener Menschen nach Asien zu schicken, in ein Resort namens Sawadee Kha.

Und alles ist da, damit unsere Protagonisten ihre Dämonen in einer Überdosis künstlicher Gelassenheit konfrontieren können: Affen in den Bäumen, aufgesetzte Lächeln, Warane, die die Touristen sanft erschrecken, betäubende Cocktails, genug Mücken, um zu vergessen, dass man in Manchester aufgewachsen ist, eine geheimnisvolle Besitzerin und ein «Gesundheitsmentor», schön wie ein Gott, direkt aus Russland eingeflogen.

Es geht darum, sich von der Seele bis zum Hintern zu entgiften.

Diejenigen von euch, die die ersten beiden Staffeln von «The White Lotus» geliebt haben, werden ein entscheidendes Detail vermissen, das für den Erfolg der Serie unerlässlich ist: Die (geniale) Titelmusik wurde geändert – und das reicht aus, um zahlreiche Internetnutzer schon in den ersten Sekunden in Angst und Schrecken zu versetzen.

Die bunten Charaktere der dritten Staffel

Unter den Gästen dieses hinterlistigen kleinen Friedensparadieses findet sich zum Beispiel die Familie eines wohlhabenden Unternehmers: eine unglückliche Ehefrau, zwei Söhne, die gezwungen sind, in der toxischen Erfolgsspur ihres Vaters zu kriechen, und eine strebsame Tochter, die sich freut, ihre Dissertation über den Buddhismus zu vollenden – eine Religion für «Verklemmte», wie der älteste Sohn meint, der ohnehin fest entschlossen ist, alles flachzulegen, was sich am Hotelpool bewegt.

Eine nicht so glückliche Familie. Bild: hbo

Ein Paar gibt es auch. Britisch. Er raucht und nörgelt, während seine deutlich jüngere blonde Freundin davon träumt, sich zu betrinken und ihn vor seinen eigenen Dämonen zu retten.

«Lass dir eine Gesichtsbehandlung machen. Am Flughafen hat man dich für meinen Vater gehalten.» Sagt sie zu ihm.

Und dann sind da noch drei Freundinnen, von denen eine ein TV-Serien-Star ist. Oder die alleinreisende Frau, die nach Thailand gekommen ist, um ihr Burn-out zu heilen und sich in alternativer Medizin weiterzubilden. Dazu kommen die ganzjährigen Bewohner, neugierige Nachbarn und natürlich das Personal des Sawadee Kha.

«The White Lotus» ist gefüllt mit bunten Charakteren. Bild: hbo

Für alle, die immer noch Schwierigkeiten haben, die grossartige Jennifer Coolidge oder Aubrey Plaza (um nur diese beiden zu nennen) zu vergessen, gibt es Trost: Patrick Schwarzenegger (und sein heisser Körper) sowie die thailändische Rapperin Lisa Manobal, die mit einer gewissen Eleganz in die Rolle der Vorzeigeangestellten schlüpft – zumindest in der ersten Folge.

Das Rezept der Erfolgsserie bleibt dasselbe, bekommt aber eine zusätzliche Zutat: dieses absurde Rennen hin zu einer besseren Version unserer selbst, die wir angeblich in einem vage exotischen Jacuzzi finden sollen.

Ohne auch nur einen Hauch der Handlung zu verraten, lässt uns die erste Folge dieser dritten Staffel langsam begreifen, dass niemand seinem Schicksal entkommen wird. Eine neue, schöne Gruppe von Menschen aus dem Westen, die mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln – von Alkohol bis Sex – jonglieren muss, während sie ständig anderen Menschen begegnen, die selbst am Ende ihrer Kräfte sind.

Wir lecken uns jetzt schon die Lippen.

Die erste Folge der 3. Staffel von «The White Lotus» ist auf Sky Show verfügbar. Es folgt jede Woche eine neue Folge.

Trailer:

Mehr zu Filme und Serien: