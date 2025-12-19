Vor allem im Frühling 2026 kann mit Brückentagen viel Ferien gemacht werden. Bild: e-domizil

So holst du 2026 aus 24 Brückentagen 50 freie Tage am Stück raus

Die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Schweiz haben fünf Wochen Ferien – bei einem 100-Prozent-Pensum also 25 Ferientage. Mit 24 dieser 25 Tage und den Feiertagen 2026 lassen sich daraus sechs Wochen Freizeit herausholen.

Mehr «Leben»

Viele haben die Ferienplanung fürs kommende Jahr bereits begonnen. Wer seine freien Tage rund um Feiertage legt, kommt auf insgesamt 47 freie Tage verteilt auf Ostern, Auffahrt, Pfingsten und Weihnachten/Neujahr. Diese Übersicht zeigt, wie es am effizientesten geht.

Ostern: 16 Ferientage mit 8 Brückentagen

Karfreitag am 3. April und Ostermontag am 6. April sorgen 2026 wieder für ein verlängertes Osterwochenende. Vier Arbeitstage vor Karfreitag oder vier Tage nach Ostermontag ergeben jeweils zehn freie Tage. Wer beide Zeiträume kombiniert, erhält insgesamt 16 freie Tage bei nur acht Brückentagen.

Auffahrt: 9 Ferientage mit 4 Brückentagen

Auffahrt fällt 2026 auf Donnerstag, den 14. Mai. Wer vom 11. bis 13. Mai sowie am 15. Mai Ferien nimmt, kommt auf insgesamt neun freie Tage bei nur vier Brückentagen.

Pfingsten: 9 Ferientage mit 4 Brückentagen

Pfingsten liegt 2026 günstig: Mit Ferien an den vier Arbeitstagen nach dem Pfingstmontag (25. Mai) entstehen neun freie Tage am Stück, vom 23. Mai bis 1. Juni.

1. August: Liegt leider ungünstig

Am 1. August 2026 gibt es keinen Spielraum für Brückentage: Der Nationalfeiertag fällt im nächsten Jahr auf einen Samstag.

Weihnachten und Neujahr 2026: 16 Ferientage mit 8 Brückentagen

Im Gegensatz zum diesjährigen Jahreswechsel 2025/2026 liegen die Feiertage zum Jahresende 2026/2027 weniger günstig. Während man 2025/2026 mit nur 6 oder 7 Brückentagen auf 16 freie Tage kam, sind für 2026 etwas mehr Brückentage nötig.

Mit acht gezielt eingesetzten Brückentagen lassen sich dennoch insgesamt 16 freie Tage herausholen, inklusive Wochenenden und Feiertagen. Drei dieser Tage fallen bereits ins Jahr 2027: Freitag, 1. Januar 2027, sowie das darauffolgende Wochenende. (ear)

