Das Openair Frauenfeld steht vor der Tür – hier gibt es alle Infos

Am ersten Juliwochenende geht es in der Hauptstadt des Kanton Thurgaus wieder drunter und drüber: Die grössten Namen aus der Hip-Hop- und Rap-Szene reisen wieder nach Frauenfeld, um dort den Festivalgängern einzuheizen und Stimmung zu machen. Hier findest du alle Informationen, die dich als Besucherin oder Besucher interessieren:

Das Programm

Mittwoch

Pashanim

Bounty & Cocoa

Jule X

Lugatti & 9ine

Sheck Wes

Donnerstag

Travis Scott

Central Cee

Denzel Curry

Destroy Lonely

K.I.Z

Latto

Aitch

Metro Boomin

Yeat

Audio 88 & Yassin

Bad Gyal

Badchieff

Bktherula

Black Sherif

Dinos

Domiziana

Duckwrth

EAZ

Edo Saiya

Eli Preiss

Gabzy

Iann Dior

Lil Bruzy

M Huncho

Makko

Mara

Moritz

Rondodasosa

Tom Hengst

Ziak

Freitag

Kendrick Lamar

$not

1099

Gazo

Gorilla

Hilltop Hoods

J.I.D

Joey Bada$$

Luciano

Nina Chuba

Trettmann

$oho Bani

B Young

Bandmanrill

Chachita

Cochise

Disarstar

Jonny5 & Fergy 53

Josi

Kani82

Luis

Naomi Lareine

Night Lovell

Paula Hartmann

Rua

Sainté

Shaybo

Xavier Wulf & Eddy Baker

Coi Leray

NLE Choppa

Samstag

Wizkid

Stormzy

Bonez MC & Raf Camora

Juju

BHZ

Ken Carson

Niska

Ski Mask The Slump God

Arrdee

Ayra Starr

Buds

Gigi

Jeleel!

Joost

Kidi

Kwam.E

L Loko & Drini feat MC Hero

Lancey Foux

Liz

Lola Brooke

Luvre47

Megaloh

Miksu/Macloud

Schmyt

Skaiwater

Ski Aggu

Soulja Boy

Tashan

Vega

Kodak Black

Wann und wo

Das Openair Frauenfeld findet vom 6. bis 8. Juli 2023 statt. Alle Jahre wieder strömen die Zuschauer dafür in die Grosse Allmend.

Anreise

Bild: screenshot: openair-frauenfeld.ch

Wenn du mit dem Zug anreist, bekommst du gegen Vorweisen deines Tickets ein Zugbillett mit 20 Prozent Vergünstigung. Zwischen dem Bahnhof Frauenfeld und dem Festival fahren Shuttle. Für jene, die mit dem Auto anreisen möchten, steht ein grosser Parkplatz bereit. Die Gebühr dafür beträgt 10.- pro Tag.

Wetter

Das Openair St.Gallen versank mal wieder im Schlamm. Die Besucher des Openair Frauenfeld dürften aber mehr Glück haben. Zwar könnte es am Mittwoch und am Donnerstag noch zu vereinzelten kleinen Schauern kommen, so weit im Norden der Schweiz wird aber nicht viel Regen fallen, wie MeteoNews schreibt.

Dann wird es heiss. Für Freitag und Samstag ist mit Temperaturen um die 30 Grad zu rechnen. Zu verdanken haben wir dies einem Hochdruckrücken, der trockene und heisse Luft zu uns bringt. Dies vermindert zudem die Chance auf Gewitter. Einem heissen und schönen Openair-Wochenende steht damit nichts mehr im Wege, aber trinkt genügend Wasser!

Tickets

Es sind nach wie vor «3-Tages Ticket Plus» für 359.- Franken verfügbar. Und wer nur einen, oder vielleicht zwei Tage gehen möchte, bekommt auch noch ein Ticket.

Sonstiges

Über den offiziellen Instagram-Account des Openairs Frauenfeld gibt es immer wieder die Möglichkeit, Tickets oder Upgrades zu gewinnen.

(anb)