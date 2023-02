Die 3 Highlights der Grammys 2023

Die bedeutenden Grammy-Musikpreise sind in der Nacht zum Montag in Los Angeles verliehen worden – diese Künstlerinnen und Künstler haben Geschichte geschrieben:

«Baraye» – die Hymne der iranischen Protestbewegung gewinnt einen Grammy

Ein Leben in Freiheit für Frauen, für die inhaftierten Eliten, für das Mädchen, das sich wünschte, es wäre ein Junge – für all diese Menschen produzierte der iranische Musiker Shervin Hajipour einen Song – «Baraye».

Auslöser war der Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini, deren Todesfall weltweit bekannt wurde – und eine Welle an Protesten auslöste. Das Lied – das zu Deutsch so viel bedeutet wie für – wird von vielen als Hymne der Proteste angesehen.

Hajipour teilte das Lied im September 2022 auf Instagram – zwei Tage danach wurde er von der Sittenpolizei festgenommen. Im Oktober ist Hajipour gegen Kaution aus der Haft entlassen – und wartet nun auf seinen Prozess.

«Ein Lied kann die Welt vereinen, inspirieren und letztendlich verändern.» Jill Biden

Das Musikvideo ist seither auf seinem Instagram-Account nicht mehr verfügbar. Dennoch ist die Ballade nicht vom Erdboden verschwunden, im Gegenteil: Der Protestsong gewann einen Grammy Award in der Kategorie «The Best Song for Social Change».

Die First Lady der Vereinigten Staaten, Jill Biden, stellte die Auszeichnung vor. «Ein Lied kann die Welt vereinen, inspirieren und letztlich verändern», sagte sie. «Baraye», fügte sie hinzu, sei «ein kraftvoller und poetischer Aufruf für Freiheit und Frauenrechte», der weiterhin auf der ganzen Welt nachhallt. Während der Song abgespielt wird, singt sie den Slogan des Protests mit: Frau, Leben, Freiheit.

First Lady Jill Biden nahm den Preis für den besten Song für sozialen Wandel im Namen von Shervin Hajipour bei der 65-jährlichen Grammy-Verleihung entgegen. Bild: keystone

Der Künstler konnte nicht an der Preisverleihung dabei sein, hat sich aber auf Twitter für den Preis bedankt. «Wir haben gewonnen», schreibt Shervin Hajipour auf seinem unverifizierten Twitter-Account, der mehr als 300'000 Abonnenten hat.

Kim Petras gewinnt als erste Transfrau einen Grammy

Die deutsche Sängerin Kim Petras gewann für den Song «Unholy» in der Kategorie «Bestes Popduo und beste Gruppenperformance» gemeinsam mit Sam Smith einen Grammy. In ihrer Dankesrede macht sie darauf aufmerksam, dass sie als erste Transfrau in der Geschichte der Grammys Geschichte schrieb:

«Ich bin die erste Transfrau, die diesen Preis gewinnt.» Kim Petras

Kim Petras nahm gemeinsam mit Sam Smith den Preis für die beste Gruppen-Performance entgegen. Bild: keystone

Kim Petras gewinnt als erste Transfrau einen Grammy. Bild: keystone

Queen B wird Grammy-Queen

Beyoncé hat mit 32 Auszeichnungen den Rekord für die meisten Grammys aufgestellt. Die Sängerin gewann in der Kategorie Best Dance/Electronic Album mit ihrer Platte «Renaissance» und überholte in der Grammy-Geschichte damit den bereits verstorbenen britisch-ungarischen Dirigenten Georg Solti mit 31 Preisen. Sichtlich gerührt sagte sie:

«Ich versuche, nicht zu emotional zu sein. Ich versuche, diese Nacht einfach anzunehmen.» Beyoncé

Beyoncé sichtlich gerührt. Bild: keystone

(cst, mit Material der sda)