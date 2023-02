Zermatt Unplugged 2023: Auf dieses Programm dürfen sich Besucher freuen

Zermatt Unplugged: Weitere Teile des Line-Ups bekanntgegeben

Das Festival Zermatt Unplugged hat sein Line-Up publiziert für diesen April – unter anderem mit Patent Ochsner.

Vor wunderschöner Bergkulisse der akustischen Musik seines Lieblingskünstlers zu lauschen – das hört sich doch verlockend an. Möglich ist das am Zermatt Unplugged.

Im April ist es endlich wieder so weit, deshalb hier das Programm, das bisher feststeht. Laut den Veranstaltern ist dieses so abwechslungsreich, wie noch selten:

Programm:

Talos

Patent Ochsner

Alice Merton

Philipp Fankhauser

Ronnie Scott's Allstars & Curtis Stigers

Peter Maffay

Asaf Avidan

Bongeziwe Mabandla

Mark Wilkinson

Passenger

Vance Joy

Argyle

Cam

Lucy Rose

Of Monsters and Men

Bear's Den

Lucky Wüthrich

Joep Beving

Rhodes

Calum Scott

The Teskey Brothers

Jules Ahoi

Yin Yin

Sean Riley & The Slowriders

Valentino Vivace

Cassia

Mayberg

Fran Vasilić

Kim Churchill

Pool

L'éclair

Chelan

Queralt Lahoz

Arny Margret

Diskopunk

Morgan Harper-Jones

Ewan Mainwood

Steph Strings

Pilar Vega

Mel D

Barrio Colette

Olympic Antigua

Nina Attal

Marzella

Blair Davie

Them Fleurs

Curly Bird

Klaus Egger Trio

Rolf Stahlhofen

Hot Club du Nax

Alex Paroissien

After Party Acts

Xinobi

Nickodemus

Laolu

Xique-Xique

Franca

Upercent

Tooker

Kotoe

Cup of Jazz

Night Train to Lisbon

Der Ticketverkauf startete für Club-Member am 13. Dezember und für normale Besucher am 15. Dezember 2022. Bis auf einige wenige Ausnahmen, gibts noch für alle Konzerte Tickets zu haben. Stattfinden wird das Festival in Zermatt zwischen dem 11. und 15. April 2023.

(anb)