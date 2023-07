Tickets sind weiterhin in allen Kategorien verfügbar – es gibt bloss keine Plätze mehr für jene, die im Camper übernachten wollen. Einen 3-Tagespass gibt es ab 195.65 Franken .

Die Veranstalter weisen darauf hin , das die Besucherinnen doch mit dem öffentlichen Verkehr anreisen sollen. Dafür gibt es von Ilanz, Vrin und Degen her einen gratis Shuttle-Bus. Wer mit dem Auto kommt, soll auf der A3 oder der A13 über Flims nach Ilanz und weiter Richtung Vrin und ab da die Wegweiser beachten. Es gibt eine beschränkte Anzahl Parkplätze in der Nähe des Festivalgeländes.

Auch am Samstag kommt es sehr wahrscheinlich zu Gewitter und Schauer, ebenfalls bei etwa 20 Grad.

Im Val Lumnezia ist es am Donnerstagmorgen recht sonnig. Im Verlauf des Tages bilden aber sich Quellwolken, weshalb es abends dann zu Schauer und Gewitter kommen könnte. Das Thermometer erreicht bis zu 22 Grad.

Bald bald beginnt das Openair Lumnezia im gleichnamigen Tal in Graubünden . Damit ihr bestens vorbereitet seid, haben wir euch die wichtigsten Infos zusammengesucht.

Das Openair Lumnezia findet dieses Wochenende statt – hier liest du alles, was du dazu wissen musst.

