Das bekannteste Openair im Kanton Wallis hat am Donnerstag begonnen. Hier findest du alle relevanten Infos, die du als Festivalbesucherin brauchst.

Programm

Donnerstag

Cypress Hill

Nina Chuba

Giant Rooks

You Me At Six

01099

Nova Twins

102 Boyz

Amistat

Maryne

Ski Aggu

Teuterekordz

Freitag

Macklemore

Ska P

Gentleman

Ayliva

Lo & Leduc

Naomi Lareine

The Amazons

Baron.e

The Meseeks

Deliquent Habits

Tream

Zeal & Ardor

Samstag

Hecht

Peter Fox

Years & Years

Mayberg

Alle Farben

Fäaschtbänkler

Kings Elliot

L Loko & Drini

Dino Brandão

Nessa Barrett

Pat Burgener

Russian Village Boys

Sonntag

Provinz

Stefanie Heinzmann & Friends XV

Joya Marleen

Manillio

Querbeat

Wann und wo

Das Openair Gampel findet statt vom 17. bis 21. August 2023. Das Festivalgelände befindet sich in der Ortschaft Gampel-Bratsch im Kanton Wallis.

Wetterprognose

Laut Meteo Schweiz wird das Wetter am Openair Gampel sonnig und heiss und das Risiko für Gewitter gering. Die Temperaturen erreichen am Tag bis zu 35 Grad, in der Nacht kann es bis auf 18 Grad abkühlen.

Anreise

Wie an vielen Schweizer Festivals wird einem auch hier die Anreise mit dem ÖV schmackhaft gemacht: 20 Prozent Ermässigung gibts auf das SBB-Ticket mit Vorweisen des Festivalpasses. Vom Bahnhof Gampel fährt zudem ein Shuttlebus zum Gelände. Wer mit dem Auto kommt, fährt bis nach Turtman und bezahlt für alle vier Tage 80.- Franken fürs Parking.

Tickets

Tickets sind nach wie vor im Onlineshop erhältlich. Den Eintages-Pass gibt es ab 90.- Franken zu kaufen.