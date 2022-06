«Als gebürtiger Zürcher böötle ich natürlich auf der Limmat, steige auf Höhe Platzspitz ins Wasser und lasse mich treiben. So weit, so wenig Geheimtipp. Jetzt kommts aber: Die meisten Böötler steigen in Dietikon (oder noch vorher) wieder aus. Man kann jedoch noch weiter: Schnell über die Brücke der Überlandstrasse laufen und auf der anderen Seite wieder rein. Die Limmat wird breiter und weniger schnell, an ganz langsamen Tagen muss man vielleicht sogar etwas rudern.



Die Massen an Böötlern sind jedoch verschwunden, üppiges Grün säumt den Fluss, alles sehr entspannt. Ich steige jeweils in Killwangen-Spreitenbach aus, direkt nach der Autobahnbrücke, der Bahnhof liegt direkt am Wasser. Vielleicht kann man auch noch weiter, das weiss ich nicht.»