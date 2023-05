Bild: watson/julianeukomm

TikToker zeigt das «Ghetto» der Schweiz – und wird ausgelacht

Auf TikTok hat ein User ein Video hochgeladen, in dem er das «Ghetto» der Schweiz zeigte – jetzt lacht ihn das Internet aus.

Auf TikTok zeigen Schweizer Userinnen und User gerne die prächtige Natur und die schönen Städte, die die Schweiz zu bieten hat. Nun hat ein TikToker auf der Plattform einen Clip hochgeladen, in dem er die Seiten der Schweiz zeigt, «die sonst niemand zeigt». In den Kommentaren – und auf Reddit – wird er dafür ausgelacht.

Der Grund dafür: Die unschönen Seiten der Schweiz sind immer noch schöner als viele schöne Seiten von anderen Ländern. So zeigt der Creator im Video gewöhnliche Wohnblöcke, graue Regentage und Baustellen. Dazu laufen im Hintergrund die traurigen Zeilen des Songs «Stan» von Eminem: «My tea's gone cold I'm wondering why, I got out of bed at all.»

Video: watson/reddit/r/tiktokcringe

«Wer hätte gedacht, dass ein Ghetto so luxuriös sein kann»

In den Kommentaren wird das Video regelrecht zerrissen. So meint etwa eine Userin: «Du solltest nie die Schweiz verlassen, wenn du denkst, das ist schlimm» – oder: «Das ist so lächerlich. Ihr Schweizer seid einfach verwöhnt.»

Unterdessen wurde das Video vom Creator wieder gelöscht. Das, obwohl es mehrere Hunderttausende Views hatte. Doch das Internet vergisst ja bekanntlich nie, denn der Clip hat es unterdessen auch auf Reddit geschafft.

Auf der Plattform ist das Video im Subreddit «Cringe of TikTok», zu Deutsch: «Peinlichkeiten von TikTok», gelandet. Dort tauschen sich Benutzerinnen und Benutzer über die Absurditäten von TikTok aus. Auch dort klingen die Kommentare zum Video ähnlich: «Wer hätte gedacht, dass ein Ghetto so luxuriös sein kann.»