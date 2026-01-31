wechselnd bewölkt
Fondue: Was tunkst du ins Fondue? Die watson-Liste

Wie bitte? WAS tunkst du ins Fondue?

Bild: shutterstock
User Unser
Und wir dachten, hier gäbe es gar keine Diskussion! Doch siehe da, offenbar wird da eine ganze Palette essbarer Zutaten in Käsefondue getunkt.
31.01.2026, 17:2431.01.2026, 17:24
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Appinio Ende 2025 ergab einige spannende Erkenntnisse zum Thema Essverhalten in der Schweiz. 43 Prozent aller Schweizer und Schweizerinnen essen ihr 3-Minuten-Ei mit Aromat, etwa. Oder: Fast das halbe Land (48 Prozent) kocht Carbonara mit Rahm. Und satte 78 Prozent essen Bratwurst mit Senf.

fondue essen frau schweiz bergen schweizerkreuz flagge
Nicht in der Umfrage erwähnt: Der Anteil der Bevölkerung, die – laut Stockfoto-Agentur – am liebsten draussen aufm Feld ihr Fondue isst. Bild: shutterstock

Auf die Frage, «Was kommt ins Fondue?» antworteten 90 Prozent mit «klar, Brot». 40 Prozent, aber, mögen auch Kartoffeln. Und 8 Prozent mögen ... «Früchte und Gemüse».

Eine Minderheit, gewiss. Aber eine, die Fragen aufwirft. Früchte und Gemüse? Wir reden hier einzig von Käsefondue, notabene. Da Kartoffeln in einer separaten Antwort spezifisch erwähnt wurden, muss es sich hierbei um anderes Gemüse handeln. Hmm ... Brokkoli, vielleicht? Pilze? Und ... was für Früchte, um Himmelsgottswillen?

Dasselbe in Raclette: Ebenfalls eine Diskussion wert

User Unser
Hallo, wichtige Frage: Was gehört (nicht) ins Raclette-Pfännli?

Fragen über Fragen, ... die wir gerne von euch, liebe Userschaft, beantwortet bekämen!

Was tunkt ihr ins Käsefondue?

Schreibt bitte unten in die Kommentarspalte!

Wir haben derweil in der Redaktion eine kurze Umfrage gemacht:

Raphael Bühlmann

«Hier die vollständige Liste: Brot.»

Elena Marina Müller

«Pilze!»
Birnen ins Fondue? Ja, sagen immer mehr Schweizerinnen und Schweizer. https://recipecontent.fooby.ch/9136_3-2_1920-1280.jpg
Mehrfach erwähnt: Birnenstücke.Bild: fooby

Ralf Meile

«Natürlich geht nichts über Brot. Doch auch Birnenstücke sind eine feine Abwechslung: Ihre Süsse bildet einen spannenden Kontrast zum würzigen Käse. Wichtig ist dabei, dass die Birne nicht zu kalt ist, wenn man sie ins Caquelon tunkt.»

Florian Sonderegger

«Wie bei allen Gerichten mit geschmolzenem Käse lautet die perfekte Antwort immer: Ananas. Säure und Zucker schneiden das Fett, durchbrechen die schwerfällige Viskosität des geschmolzenen Käses, der sonst allzu leicht in eine volkstümliche Enge kippt. Der Temperaturkontrast hält wach, die feste, faserige und leicht widerspenstige Textur erdet das Fondue und macht es, ganz objektiv, zu einem besseren kulinarischen Erlebnis. Es braucht einen Hauch Mut für diesen kleinen Akt der Caquelon-Revolution, aber er lohnt sich.»
Ananas ins Käsefondue? Und Trauben? Manche mögen es. https://pineappleprincesses.blogspot.com/2014/12/pineapple-in-fondue.html
Auch bei Fondue gibt es offenbar ein Team Ananas. Und – guckt: Trauben!Bild: pineappleprincesses.blogspot

Aylin Erol

«Nichts. Fondue ist grusig! 🤢 Aber ich kenne Leute, die Trauben und Ananas tunken. Und natürlich: Das Brot vor dem Tunken in Kirsch einlegen ...»

Daniel Huber

«Kartoffeln sind natürlich gesetzt. Ebenfalls nahezu unverzichtbar sind Birne und Ananas, die perfekt zum Käse passen. Optional sind Broccoli und Champignons. Unbedingt gehört aber ein Gläschen Kirsch dazu, in das man das Brot tunken kann, bevor man es in den Käse tunkt.»
Wurst-Käse-Fondue? Laut Internet it&#039;s a thing. https://www.snapcalorie.com/recipes/sausage_fondue.html
Würste? Hey, im Internetz gibt es alles. Bild: snapcalorie.com

Elias Ulmann

«Mit meinen ehemaligen Mitbewohnern sind wir mal auf die fantastische Idee gekommen, gebratenen Fleischkäse und Schüblig ins Fondue zu tunken. Kurzfassung: nicht zu empfehlen.»

Ach ja, remember? Damals, wegen der Switzerland/Sweden-Thematik, kam jemand noch auf die Idee, Köttbullar ins Fondue zu tunken:

Video: watson/Aya Baalbaki

Oder – da war doch dieser brasilianische Chefkoch, der Aromat-Steaks ins Fondue dippte:

Brasilianischer Koch mariniert Steaks mit Aromat und serviert Fondue als Beilage

Aber nun ihr, liebe Userschaft: Was gehört ins Käsefondue? Was nicht?

Sagt es uns in den Kommentaren!

Sag mal, bin ich hier die Einzige, die Fondue scheisse findet?
Video: watson
