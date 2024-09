Video: watson/lucas zollinger

Enttäuschte Harry-Potter-Fans an Londoner Bahnhof – dabei waren sie explizit ausgeladen

Lucas Zollinger Folge mir

Die Fans des Harry-Potter-Universums – der sogenannten Wizarding World – feiern jedes Jahr den 1. September. An diesem Tag beginnt nämlich für die Zauberschülerinnen und -schüler die Schule und auch der Held, der den Filmen ihren Namen verlieh, musste an diesem Tag zum ersten Mal in die Zauberschule «Hogwarts».

In den vergangenen Jahren fand zu diesem Anlass jeweils eine offizielle Veranstaltung am «King's Cross»-Bahnhof in London statt. Der Zug nach Hogwarts fuhr in den Filmen nämlich dort ab – und zwar auf dem berühmten Gleis 9 ¾.

Auch dieses Jahr versammelten sich am 1. September wieder Dutzende Harry-Potter-Fans an der «King's Cross Station» und zählten um 10.59 Uhr einen Countdown runter – voller Erwartung, dass, wie in den letzten Jahren, um 11.00 Uhr eine ganz spezielle Bahnhofsdurchsage kommt. Nur hatten sie offenbar etwas nicht mitbekommen …

Während der Hogwarts-Express in den vergangenen Jahren jeweils auf der Abfahrtstafel angezeigt wurde und eine Durchsage um 11.00 Uhr darauf hinwies, dass die Zauberschüler nun bitte einsteigen sollten, wurde dieses Jahr kein Event mehr am «King's Cross»-Bahnhof durchgeführt.

Anlässe behinderten Bahnhofsbetrieb

Bei den grossen Anlässen der letzten Jahre wurde der Betrieb an der «King's Cross Station», einem wichtigen Bahnhof und Verkehrsknotenpunkt Londons, offenbar wegen der vielen Fans behindert.

Ein Mediensprecher von Network Rail sagte zum britischen Medienhaus BBC: «Während unsere Bahnhofshallen manchmal für kommerzielle Veranstaltungen genutzt werden, muss unsere Priorität immer den Fahrgästen gelten, die versuchen, ihre Reise mit der Bahn zu machen.» Die Feierlichkeiten am 1. September hätten im kleinen Rahmen gestartet, seien aber über die Jahre immer grösser geworden, sodass es für den Bahnhofsbetreiber eine Herausforderung darstellte, den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Online-Veranstaltung und Vorinformation schon im Juli

In diesem Jahr gab es keine Veranstaltung vor Ort, sondern verschiedene Online-Events. Bereits im Juli wurden die Fans darauf hingewiesen, dass sie nicht an die «King's Cross Station» sollten, da dort keine Durchsage gemacht würde. Dies hatten aber offensichtlich nicht alle mitbekommen, wie jetzt das Video zeigt, das auf Social Media die Runde macht.

