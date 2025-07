Video: watson/lucas zollinger

Affäre am Coldplay-Konzert? Dieser Kiss-Cam-Fail geht gerade viral

An einem Coldplay-Konzert in Boston kam es am 16. Juli zu einer kuriosen Szene, als die sogenannte Kiss-Cam ein Pärchen in flagranti in einer innigen Umarmung erwischte. Der Clou: Die beiden sind verheiratet – aber nicht miteinander.

Das Video hat auf TikTok, wo es ursprünglich hochgeladen wurde, innerhalb eines Tages bereits über 47 Millionen Aufrufe gesammelt. Dies vermutlich auch, weil es fast wie aus einem Comedy-Sketch wirkt. Das Pärchen fühlte sich offenbar sichtlich ertappt.

Als die beiden bemerkten, dass die Kamera ihr Antlitz ins ganze Stadion überträgt, drehte sich die Frau schnell weg und versuchte ihr Gesicht zu schützen. Der Mann löste das Problem etwas weniger elegant, aber nicht minder effektiv: Er duckte sich aus dem Bild.

Aber es war zu spät und der Schaden war angerichtet – vermutlich gerade wegen der Reaktion. Coldplay-Frontmann Chris Martin kommentierte direkt:

«Entweder haben die beiden eine Affäre oder sie sind wirklich sehr schüchtern.»

Und wie sich zeigte, dürfte es eher Ersteres sein. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll es sich bei dem Paar um Andy Byron und Kristin Cabot handeln. Sie arbeiten beide für den Tech-Konzern Astronomer – er ist der CEO und sie die HR-Chefin. Und sie sind beide verheiratet – nur nicht miteinander.

Bisher keine offizielle Stellungnahme

Offiziell haben sich seither weder Byron noch Cabet bisher zum Thema geäussert. Im Internet kursiert zwar ein Statement des CEOs, dabei handelt es sich jedoch offenbar um einen Fake, wie ein Sprecher von Astronomer gegenüber dem Promi-Portal TMZ erklärte.

Dieses Statement wurde offenbar von einem «P.Enis von CBS» verbreitet.

Byrons Ehefrau soll Berichten zufolge ihren Namen auf Facebook geändert haben – sie heisse dort jetzt nicht mehr Megan Kerrigan Byron, sondern nur noch Megan Kerrigan, heisst es. Inwiefern dies mit den Ereignissen zusammenhängt, ist unklar. Byron selbst hat sein LinkedIn-Profil gelöscht oder verborgen, es ist seit dem 18. Juli nicht mehr verfügbar. Recherchen zeigen, dass es gestern noch aufrufbar war.

Kristin Cabot lässt sich weiterhin auf LinkedIn finden. Sie schreibt auf der Plattform, sie «gehe mit gutem Beispiel voran und gewinne das Vertrauen von Mitarbeitern aller Ebenen, vom CEO [...]». (lzo)

