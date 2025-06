Der Brite Tom Felton spielte als Kind Draco Malfoy in den Harry Potter Filmen. Bild: keystone

«Harry Potter»-Star Tom Felton kehrt als Draco Malfoy zurück

Als Teenie stand Tom Felton für «Harry Potter» vor der Kamera. Rund 15 Jahre nach dem Ende der Filmreihe wird er erneut zu Draco Malfoy – allerdings nicht auf der Leinwand.

Jennifer Doemkes / t-online

Mehr als 20 Jahre ist es her, dass Tom Felton quasi über Nacht weltberühmt wurde. 2002 war er zum ersten Mal als Draco Malfoy in «Harry Potter und der Stein der Weisen» im Kino zu sehen. Es folgten sieben weitere Teile, in denen er den fiesen Widersacher des Titelhelden verkörperte.

Auch nach dem Ende der Filmreihe im Jahr 2011 blieb Tom Felton der Schauspielerei treu. Er wirkte in Blockbustern wie «Männertrip» an der Seite von Jonah Hill und Russell Brand oder «Planet der Affen: Prevolution» mit, spielte in dem britischen Drama «A United Kingdom» neben Rosamund Pike und in der Serie «Origin». Zuletzt war er unter anderem in «Burial – Die Leiche des Führers» und «Some Other Woman» zu sehen.

Tom Felton feiert Broadway-Debüt

Doch nun kehrt der 37-Jährige zu seinen schauspielerischen Wurzeln zurück – und wird erneut zu Draco Malfoy. Diesmal allerdings nicht auf der Kinoleinwand, sondern am Broadway, wo er sein Debüt feiern wird. Ab November wird Tom Felton in der Produktion «Harry Potter und das verwunschene Kind» zu sehen sein. Das verkündete er mit einem Video bei Instagram.

In dem Clip ist die Ähnlichkeit mit Lucius Malfoy, seinem Filmvater aus den «Harry Potter»-Teilen, nicht von der Hand zu weisen. Wie er damals trägt nun auch Draco die platinblonden Haare lang. Das Theaterstück spielt 19 Jahre nach dem Ende der ursprünglichen Geschichte. Draco ist inzwischen Vater und schickt gemeinsam mit Harry, Ron und Hermine sein Kind nach Hogwarts.

Tom Felton ist der erste Schauspieler aus dem Film-Ensemble, der in einer Hauptrolle der Broadway-Produktion zu sehen ist. Die limitierte Spielzeit soll mehrere Monate bis März andauern. (nib)