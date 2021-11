Der Insta-Trend «Ein Baum für jedes Tierbild» ging gehörig nach hinten los

Um es nicht bei leeren Versprechungen zu belassen, haben sie nun aber eine Spendenkampagne lanciert, welche Geld für die Organisation «Trees for the Future» sammelt.

Wer steckt denn nun dahinter? Der Account «Plant A Tree Co.» hat sich gestern auf Instagram zur Aktion bekannt. In ihrem Beitrag geben sie zu, schnell realisiert zu haben, dass sie gar nicht so viele Bäume pflanzen können. Deswegen hätten sie den Sticker schnell wieder gelöscht.

Ja, was macht ihr denn jetzt? Die Antwort dürfte etwa so ausfallen:

In den letzten Tagen wurden Millionen von Tierbildern in Insta-Stories gepostet. Instagram-User folgten damit dem Aufruf «wir pflanzen einen Baum für jedes Haustier-Foto». Der Trend explodierte – und sorgte für Memes. Denn, wer zur Hölle pflanzt jetzt über 4 Millionen Bäume?

Benedict Cumberbatch holt sich bei Dreharbeiten drei Mal eine Nikotin-Vergiftung

Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch («Sherlock») hat sich nach eigenen Angaben bei Dreharbeiten für einen Film drei Mal eine Nikotinvergiftung zugezogen. Das sagte der 45-Jährige in einem Interview der Zeitschrift «Esquire UK», das am Mittwoch erschien. In dem Western «The Power of the Dog» von Regisseurin und Oscar-Preisträgerin Jane Campion spielt Cumberbatch einen kettenrauchenden Rancher.