82 Prozent der Frauen entfernen oder kürzen ihre Achselhaare. Bild: www.imago-images.de

Rasieren oder nicht: So (un)hygienisch sind Achselhaare

Rasieren, Epilieren, Wachsen – es gibt viele Haarentfernungsmethoden. Aber müssen die Achselhaare wirklich weg? Und wie wirken sie sich auf den Schweissgeruch aus?

Melanie Rannow / t-online

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Die Achselhaare spriessen lassen? Damit fühlen sich vor allem Frauen oft nicht wohl. 82 Prozent der Frauen entfernen oder kürzen ihre Achselhaare. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag des Online-Händlers Galaxus, für die Personen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Frankreich befragt wurden. Unter den Männern rücken 48 Prozent den Achselhaaren mit Rasierer und Co. zu Leibe.

Ob du nun Achselhaare trägst oder nicht: Es ist wichtig, die Achseln regelmässig zu waschen – am besten mit milder Seife. Denn so können sich bei Schweissbildung keine Bakterien sammeln und Geruch produzieren.

Seltener Anblick: Die Mehrheit der Frauen entfernt ihre Achselbehaarung. Bild: www.imago-images.de

Welche Funktionen haben Achselhaare?

Achselhaare sind ein Überbleibsel aus einer Zeit, als wir stärker behaart waren als jetzt. Sie haben aber auch eine wichtige Funktion: Sie helfen dem Körper bei der Temperaturregulierung. «Über die Schweissbildung erzeugen die Achselhaare eine Art Verdunstungskälte, die dann im Sommer hilft, die Körpertemperatur zu regulieren und zu reduzieren», sagt Dermatologin Sabine Stangl. Ausserdem können Haare unter den Achseln das Risiko für Reibungsekzeme und Entzündungen lindern. Und sie helfen bei der Entsendung von Sexuallockstoffen.

Inwiefern wirken sich Achselhaare auf den Schweissgeruch aus?

Dafür muss man erst einmal wissen: Riecht es unter der Achsel, ist das nicht der Schweiss selbst – der ist nämlich geruchsneutral. Der muffige Geruch, den wir kennen, entsteht laut Hautärzten erst dann, wenn der Schweiss durch Bakterien zersetzt wird.

Die Bakterien-Besiedlung in einer behaarten Achsel ist eine andere und deutlich stärkere als in einer rasierten Achsel. Daher gilt: «Der Geruch kann tatsächlich intensiver sein als in einer nicht behaarten Achselhöhle», sagt Stangl.

Wusstest du schon? Achselhaare wachsen genau wie alle anderen Haare am Körper: im Sommer etwas schneller als im Winter und etwa einen Zentimeter pro Monat.

Ist es also besser, die Achselhaare zu rasieren?

Diese Entscheidung darf jede und jeder für sich selbst treffen. Generell gilt: je weniger Achselhaare, desto weniger bakterielle Besiedlung. Dadurch entsteht weniger Schweissgeruch und man muss weniger Deo verwenden.

Die Haut unter den Armen lässt sich Hautärzten zufolge bei enthaarten Achseln ausserdem besser reinigen. Denn im Vergleich zu behaarten Achseln können sich Hautschuppen dann nicht zwischen den Haaren festhalten. Auch kann das Rasieren dazu führen, dass weniger Schweissflecken auf der Kleidung entstehen.

Wie viel Schwitzen ist normal?

Wenn jemand unkontrolliert viel und dauerhaft schwitzt, nennen das Mediziner «Hyperhidrose». Von krankhaftem Schwitzen spricht man, wenn der Schweiss fliesst, obwohl er gar nicht gebraucht wird – beispielsweise bei Kälte oder in Ruhe. Auch wenn der Schweiss vom Körper tropft und auf der Kleidung und in den Schuhen nasse Flecken hinterlässt, sind dies Anzeichen für Hyperhidrose. Mehr dazu liest Du hier.

Wie die Achseln auch an heissen Tagen frisch bleiben

Ob du nun Achselhaare trägst oder nicht: Es ist wichtig, die Achseln regelmässig zu waschen – am besten mit milder Seife. Denn so können sich bei Schweissbildung keine Bakterien sammeln und Geruch produzieren.

Und dann gibt es natürlich auch Deo als Helfer gegen den Schweissgeruch – ob als Spray, Roller, Stick oder Creme. Das sollte nicht auf bereits vorhandenen Schweiss aufgetragen werden. Schwitzt man also schon, ist es notwendig, die Achseln vorab zu waschen und abzutrocknen, bevor das Deo benutzt wird – gerade wenn man Achselhaar trägt. Sonst verklebt der Schweiss zusammen mit dem Deo die Achselhaare. Frisch wird es so nicht in der Achselhöhle.

Bei vermehrtem Schwitzen können auch sogenannte Antitranspirant-Tücher oder Cremes helfen, da sie nicht nur den Geruch, sondern auch die Schweissproduktion reduzieren.

Verwendete Quellen:

aerzteblatt.de: "Hyperhidrose – Ursachen und Therapie von übermässigem Schwitzen"

galaxus.de: "Galaxus Report: Wen nerven Körperhaare am meisten in Europa?"

Nachrichtenagentur dpa