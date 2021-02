Wenn Dating-Profile ehrlich wären. Würdest du?

Leben

Früher hiess es noch elegant «Annonce», heute heisst es etwas technischer «Dating-Profil»: Ein Kurzbeschrieb einer Person, die auf der Suche nach einem Gegenüber ist. Selbstverständlich lassen die Probanden die Katze dabei nicht aus dem Sack. Die guten Seiten werden hervorgehoben, die schlechten unter den Tisch gekehrt. Logo.

Nicht so bei unseren Dating-Profilen. Sie sind ehrlich. Wenn also eine Person schreibt, sie sei lustig, dann ist sie auch lustig. Du weisst genau, was dich erwartet. Im Guten wie im Schlechten. Die Frage ist: Tolerierst du auch die Schwächen? Und welches Profil erhält die meisten Zusagen?

«Meine Freunde sind mir das Wichtigste. Denn Freunde hat man fürs Leben, eine Beziehung hingegen kann auch scheitern. Deshalb treffe ich mich fast jeden Tag mit meinen Buddies. Mein Haus ist ihr Haus. Selbstverständlich räume ich dir dieselben Freiheiten ein. Wenn wir uns nur ein-, zweimal pro Monat sehen, ist das auch okay. Vielleicht sind dann Steve und Marianne auch gerade da.»

Würdest du #Sozial? Ja Nein

«Ich bin cool and all, really fun to be with, sehe awesome aus und bin auch sonst recht badass. Born and raised in Wallisellen lebte ich 2012 zwei Monate in der Nähe von L.A., Santa Monica, you know. Die Zeit dort hat mich nachhaltig changed und sicher zu einem besseren human being gemacht.»

Würdest du #LA? Ja Nein

«Ich gehöre in sämtlichen Bereichen des Lebens zur besseren Hälfte. Ich bin etwas schöner als der Durchschnitt, ganz leicht klüger als der Durchschnitt, bisschen witziger auch. Aber jeweils nur einen Mückenschiss. Mit mir verbringst du eine minim überdurchschnittlich gute Zeit. Sag mir eine Kategorie und ich bin darin besser als 50 Prozent der Bevölkerung – aber auch schlechter als 45. Eine wirklich herausragende Eigenschaft besitze ich nicht.»

Würdest du #>Durchschnitt? Ja Nein

«Im Bett explodiere ich wie eine von Elon Musks Raketen. Du wirst Sternchen sehen. Dazu gehört aber auch, dass ich ununterbrochen schwatze. Vorher, nachher und mittendrin auch.»

Würdest du #Rakete? Ja Nein

«Die Leute nennen mich gutaussehend, verspielt – und neckisch. Sie haben recht. Mit mir hast du eine echt gute Zeit. Was viele Leute aber nicht wissen: Ich liebe es, dich in der Nacht zu betrachten. Von ganz nah. So wirklich nahe. Ich möchte deinen Atem riechen.»

Würdest du #Creep? Ja Nein

«Unter Leuten fühl ich mich nicht wohl. Und das sieht man mir an. Komplimente wirst du wegen mir keine kriegen. Aber zuhause blühe ich auf wie die Schauspieler in der Blauen Lagune. Dein Umfeld wird nie wissen – und auch nie verstehen –, was du an mir hast. Aber es ist eine Menge Spass.»

Würdest du #Schwan? Ja Nein

«Der Wert einer Erfahrung liegt nicht darin, ob sie positiv oder negativ war, sie liegt darin, dass man sie gemacht hat. Und deshalb habe ich Widerstand schon lange für Experimentierfreudigkeit aufgegeben. Ich mach alles mit. Manchmal einfach unter Einfluss von Substanzen. Also eigentlich immer. Das gehört zur Erweiterung der Erfahrung. Täglich.»

Würdest du #Filz? Ja Nein

«Meine Stärke ist der Auftritt. Keine Gesellschaft, in der ich mich nicht souverän bewege. Aktionärstreffen im Dolder, Slayer-Konzert im Volkshaus, Tupperware-Party zuhause, ich meistere alles mit Bravour. Alle werden dich für mich lieben. Niemand würde glauben, dass ich mit dir allein zuhause ziemlich unausstehlich bin. Aber der Neid und die Komplimente werden dir sicher sein.»

Würdest du #Medaile? Ja Nein

«Unter der Woche bist du der Star. Ich mach, was du willst, deine Freiheit ist fast grenzenlos. Aber jedes Wochenende fahre ich zu meinen, man könnte sie konservativ nennen, Eltern. Und ich erwarte, dass du mich mindestens jedes zweite Weekend begleitest. Inklusive Übernachtung dort.»

Würdest du #Schwiegereltern? Ja Nein

«Ich bin wirklich eine sehr tolle Person. Aber ich pfeife den ganzen Tag. Leider kann ich nur zwei Lieder: Den ‹Radetzky-Marsch› und das Intro von ‹Monthy Python's Flying Circus›.»

Würdest du #Pfeife? Ja Nein

«Ich bin reich und lasse dich selbstverständlich grosszügig daran teilhaben. Ich bin auch kulant, solltest du einmal eine andere Meinung haben. Bei den grossen Fragen aber (Wohnort zum Beispiel) entscheide ich.»

Würdest du #Geld? Ja Nein

