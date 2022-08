Es ist so weit – das Katzen-Special ist da! 🐱

Diese sĂŒssen Vierbeiner muss man einfach gernhaben. Deshalb: Geniesst das heutige Special, und ich freue mich schon darauf, in den Kommentaren all eure Katzen zu sehen!

«Bennifer»-Party: Jennifer Lopez feierte in drei verschiedenen Hochzeitskleidern

Drei traumhafte Kleider in nur einer Nacht: Jennifer Lopez hat erstmals nach ihrer Hochzeitssause mit Ben Affleck die Details zu ihren Roben preisgegeben.

Jennifer Lopez und Ben Affleck haben sich am vergangenen Wochenende bei einem rauschenden Hochzeitsfest im US-Bundesstaat Georgia das Ja-Wort gegeben. Nun lĂ€sst die SĂ€ngerin ihre Fans an ihrer Traumhochzeit teilhaben. Die 53-JĂ€hrige hat Details und erste Bilder ihrer Hochzeitslooks enthĂŒllt: Sie trug nicht nur eine, sondern drei atemberaubende Roben von Ralph Lauren an dem besonderen Tag.