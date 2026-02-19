26 schlicht grossartige Plattencover aus dem ehemaligen Jugoslawien

Listicles mit, naja, sagen wir mal interessanten Plattencovern aus den dunkleren Ecken der Musikgeschichte gibt es einige in den Weiten des Internetzes. Doch diese Collection hier hat es in sich.

Gehen wir zurück in die düstere Vorzeit! Genauer: in die Siebziger- und Achtzigerjahre! Und zwar nach Slowenien, Kroatien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Serbien – oder, um den zeitgenössischen Terminus zu verwenden: Jugoslawien. Hier finden wir eine boomende Musikszene mit einer Fülle an Plattenveröffentlichungen verschiedenster Pop- und Folkstars.

Okay, und spätestens hier müssen wir offen zugeben, dass wir über die hier vorgestellten Künstler kaum etwas wissen. Aber wir lieben deren Albumcover so sehr, dass wir sie einfach mit euch teilen mussten! Lassen wir die Bilder sprechen! Die Musik entsteht dann im Kopf. Los geht's!

Bild: vintag.es.

