Ugly Christmas Sweaters? Diese hier sind die UGLIEST von 2023

Längst sind Ugly Christmas Sweaters – hässliche Weihnachts-Pullis – Kult. Ursprünglich von wohlmeinenden Tanten und Grosis für die Festtage gestrickt, werden sie heute ... sagen wir mal, *ironisch* geschätzt.

Genau. Die Sorte hier:

Wer nun seine Meta-Ironie oder aber auch seine wirklich ehrlich gemeinte Liebe zur Weihnachtszeit demonstrieren will, ist hier an der richtigen Stelle. Denn hier kommt eine Auswahl der besten (oder, eben, hässlichsten) Ugly Christmas Sweaters von 2023!

Fangen wir doch gleich an mit dem String-Tanga-Weihnachtsmann:

Bild: tipsyelves.com

Hier ein Lama-Pulli – genau, was du dir schon immer gewünscht hast!

Bild: amazon

Tja: «Have yourself a gay old Christmas!», kann man(n) hier nur sagen!

Bild: amazon

What would Dolly do? Diesen Pulli hier anziehen, würde sie.

Bild: thespark.company

Feministischer Weihnachtspulli mit Wortwitz! Haben wir!

Bild: thespark.company

Du wolltest bestimmt schon immer einen Pulli auf dem «DA DUM DA DUM DA DUM DA DUM» steht, oder?

Bild: numskull.com

Santa und Jesus – beschti:

Bild: amazon

Genau! Wessen Geburi ist's? Na eben!

Bild: uglychristmassweater.com

Okay, willst du den ganzen Abend mit Klett-Kügelchen bombardiert werden? Dann ist dieser Cheer Pong Sweater (haha) etwas für dich!

Bild: tipsyelves.com

Schnauze, Karen!

Bild: spirit.com

Hier etwas für jene Sorte militant glücklicher Pärchen ... ihr wisst, welche wir meinen, oder? Genau, jene.

Bild: etsy

Ach, dir sind Ugly Christmas Sweaters zu dezent und zurückhaltend? Probier's doch mal mit dieser Weihnachtsbaum-Strickjacke!

Bild: amazon

Oder mit diesem Ding hier, das offenbar ein dich durchbohrender Rudolph the Red-Nosed Reindeer darstellen soll ...

Bild: uglychristmassweater.com

Hey, hier ist gar ein Grogu-Kuscheltier im Lieferumfang inbegriffen:

Bild: amazon

Balls. Hihi.

Bild: uglychristmassweater.com

Nochmals Balls. Nochmals hihi.

Bild: amazon

Bist du auf Santas «Nice»- oder «Naughty»-Liste? Mit diesem Pulli hier kann sich das sekundenschnell ändern:

Schnell zur Erinnerung: Es gibt mehr als bloss Pullis. Für die weihnachtlich Ambitionierteren unter euch wären da noch Weihnachts-Onesies ...

Bild: tipsyelves.com

... Weihnachts-Twosies (jap, it's a thing, offenbar) ...

Bild: tipsyelves.com

... Ugly-Christmas-Sweater-Anzüge (!) ...

1 / 12 Und NUN: Ugly Christmas Sweater ... Anzüge!

Die Kleidermarke Shinesty hat für die Festtage 2014 eine «Ugly Christmas Sweater Collection» lanciert. Hier, zum Beispiel, ...

... Rudolph-Onesies ...

Bild: tipsyelves.com

... Christbaum-Ohrenringe ...

Bild: tipsyelves.com

... sowie diesen Christbaum-Poncho!

Bild: forever21.com

Falls du aber nun so richtig, richtig hässliche Weihnachtspullis wünschst, dann ist vielleicht die folgende Auswahl das Richtige für dich:

Bild: amazon

Soooo schön, nöd?

Bild: amazon

«Oh du Fröhliche», kann man da nur noch sagen.

Bild: amazon

So. Willst du aber den aller-aller-hässlichsten aller Ugly Christmas Sweaters? Klick aufs Bild!

TA-DAAAAAAAA!

In diesem Sinne: