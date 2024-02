Dieter Bohlen wird 70! Wir feiern ihn mit den hübschesten Camp-David-Hemden

Welches hättest du am liebsten? (Alle, logisch.) Schreib uns in den Kommentaren!

Riesen Fauxpas: Demi Lovato singt unpassenden Song an Konzert für Herzinfarkt-Überlebende

Für die American Heart Association stand Demi Lovato auf der Bühne. Ihre Songauswahl sorgte jedoch für Stirnrunzeln.

Die American Heart Association setzt sich weltweit für die Herzgesundheit ein. Am Mittwoch wurde dafür ein Spenden-Event in New York ausgerichtet. Die jährlich stattfindende Charity-Veranstaltung soll das Bewusstsein für Herz-Kreislauf-Erkrankungen schärfen, die die häufigste Todesursache bei Frauen in den USA sind. Dazu wurde die Sängerin Demi Lovato auf die Bühne eingeladen – und trat dabei voll ins Fettnäpfchen.