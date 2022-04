Älter als im Film – diese 21 erwachsenen Schauspieler spielten Teenager

Achtung Spoiler: Was in Filmen und Serien gezeigt wird, ist nicht immer die Realität. Nein, nicht nur, was die Handlung betrifft – oftmals ist dies konkret beim Cast erkennbar. Denn Teenager werden oft von sehr viel älteren Schauspielerinnen und Schauspielern dargestellt. Manchmal mehr überzeugend, manchmal weniger.

Das kann mitunter ein komplett falsches Bild erzeugen, wie Teenager aussehen. Aber zuweilen haben wir uns fast schon daran gewöhnt, dass in Filmen und Serien Teenager nicht immer ihrem Alter entsprechend erscheinen. Beispiele gefällig? Bitte sehr:

Ncuti Gatwa war 28, als er den 17-jährigen Eric in «Sex Education» spielte.

Bild: Sam Taylor/ NETFLIX

Rebel Wilson spielte die 18-jährige Fat Amy in «Pitch Perfect», als sie 32 war.

Bild: Universal Pictures

In «The Breakfast Club» spielte der 25-jährige Judd Nelson den 16-jährigen Bad-Boy John.

Bild: United International Pictures GmbH

In «Glee» spielte Cory Monteith (27) den 16-jährigen Finn Hudson.

Bild: fox

Keiko Agena war 27 Jahre alt, als sie die 16-jährige Lane in «Gilmore Girls» spielte.

Lauren Graham ist nur 6 Jahre älter.

Bild: Warner Bros. Television

Die 17-jährige Baby aus «Dirty Dancing» wurde von der 10 Jahre älteren Jennifer Grey gespielt.

Bild: concorde home entertainment

Als Tobey Maguire in die Rolle von Spider-Man schlüpfte, war dieser 26. Spider-Man hingegen ist 17.

Andrew Garfield war sogar 29 Jahre alt in «The Amazing Spider-Man». Tom Holland kommt mit 21 noch am ehesten an das Alter von Peter Parker a.k.a. Spider-Man heran.

Bild: Sony Pictures Releasing GmbH

Jesse Metcalfe war 28, als er den High-School-Schüler John Tucker in «John Tucker Must Die» spielte.

Bild: 20th Century Fox

Der 22-jährige Ralph Macchio spielte den 17-jährigen Daniel in «Karate Kid».

Bild: Columbia Tristar

Die 22-jährige Florence Pugh spielte in «Little Women» die 12-jährige Amy.

Im Film gab es einige Zeitsprünge und gegen Ende war Amy allerdings zwischen 19 und 20 Jahre alt.

Bild: columbia pictures

Rachel McAdams war 25, als sie in «Mean Girls» Regina George (16) spielte.

Noch im selben Jahr spielte sie die ein Jahr ältere Allie in «The Notebook».

Bild: Paramount Home Entertainment

Die 33-jährige Bianca Lawson spielte die 17 Jahre alte Maya St. Germain in «Pretty Little Liars».

Bild: abc

Gabrielle Cartesis war 29 und spielte die 16-jährige Andrea in «Beverly Hills, 90210».

Bild: Fox Network

In «Buffy» spielt die 27-jährige Charisma Carpenter die rund 10 Jahre jüngere Cordelia Chase.

Bild: 20th Century Fox

Der 15-jährige Jackson wurde in «Hannah Montana» vom 33 Jahre alten Jason Earles verkörpert.

Bild: disney channel

Daenerys Targaryen war in der 1. Staffel von «Game of Thrones» 15 Jahre alt. Emilia Clarke war zu diesem Zeitpunkt 25.

Bild: hbo

Der 31-jährige Michael Tucci spielte in «Grease» den 18-jährigen Sonny.

Bild: Paramount Home Entertainment

Stockard Channing war noch älter, nämlich 33, als sie die ebenfalls 18-jährige Betty Rizzo verkörperte.

Bild: Paramount Home Entertainment

Jessica Barden war 28, als sie die 11 Jahre jüngere Alyssa in «The End of the F***ing World» spielte.

Bild: netflix

Der 16-jährige Skills aus «One Tree Hill» wurde vom 28 Jahre alten Antwon Tanner gespielt.

Bild: the cw

Stacey Dash spielte die 16-jährige Dionne in «Clueless», als sie 28 war.

Bild: United International Pictures GmbH

Barbra Streisand war 41 Jahre alt, als sie in «Yentl» eine 17-Jährige spielte.

Bild: mgm

Channing Tatum war 26, als er den rund 10 Jahre jüngeren Duke in «She's the Man» spielte.

Bild: kinowelt

(cmu)