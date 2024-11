People-News

Prost! Ralf Schumacher denkt über Hochzeit mit Etienne nach

Carmen Geiss ist sowas wie die Liebesgotte von Ralf Schumacher und seinem Partner Etienne Bousquet-Cassagne. Sie und ihr Mann Robert kennen die beiden schon eine ganze Weile als Paar, sie war die Erste, die Schumacher zum Coming-out gratulierte.

Am 19. November waren Ralf und Etienne bei den Geissens im Podcast «Die Geissens« zu Gast. Und wie ist dieser wohl überschrieben? Mit – wait for it – «Hochzeitspläne mit Ralf Schumacher & Etienne»! Der Deutsche und der Franzose hatten sich vor Covid kennengelernt, verloren einander durch die Pandemie wieder aus den Augen und sind seit 2022 definitiv zusammen, erzählt Etienne. «Wir leben in Saint-Tropez, aber auch in Südafrika, wir sind auch am Meer, es ist grün, blau ...», schwärmt er. Die beiden sind jetzt Weinbauern und Hoteliers, haben eine eigene Kosmetiklinie und handeln auch mit Kerzen, erfahren wir.

So sieht es bei Ralf und Etienne zuhause in Südafrika aus. Bild: www.imago-images.de

Carmen Geiss ist stolz, sie sei früher mal Etiennes «kleine Deutschlehrerin» gewesen. Und: «Ihr habt euch gefunden wie ... Robert und ich!» Sie hat ihren Mann vor 34 Jahren kennengelernt und will nun wissen, wie die beiden anderen es denn so mit dem Heiraten haben. «Wär das ein Thema für euch? Das würde mich mal interessieren.»

Ralf, der sich seit seinem Coming-out mit Ex-Gattin Cora im Streit befindet, sagt: «Ehrlicherweise habe ich gedacht, ich hätte das Thema hinter mir», denn: «Es gibt da ja diesen Spruch ... Wer ein zweites Mal heiratet, hat die erste Scheidung nicht verdient.»

Im Fall von Etienne wäre es aber «denkbar», fügt er hinzu. «Da haben wir uns jetzt noch nicht allzu viele Gedanken drüber gemacht, aber wir werden das verkünden, wenn es so sein sollte.» Bestimmt zuerst auf einem Kanal der Geissens.

