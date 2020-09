9 Streaming-Tipps, die dich die kalten Oktobertage überstehen lassen

Wer sind die «Proud Boys», an die sich Trump heute wandte?

Der 29. September ist ein denkwürdiger Tag. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Land of the Free, wendet sich in der wichtigsten politischen Debatte des Jahres direkt an eine rechtsextreme Organisation und bittet sie, Abstand zu nehmen – aber auch, sich bereitzuhalten. Denn irgendjemand müsse ja etwas gegen die Antifa und die Linke unternehmen. Seine konkreten Worte waren:

Der Präsident der mächtigsten Streitmacht der Welt ermutigt also rechtsextreme Schläger, sich bereit für …